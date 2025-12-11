Mobilité durable : le Maroc affirme ses orientations stratégiques à l’ONU

Le siège des Nations Unies a accueilli récemment la cérémonie officielle de lancement de la première Décennie des Nations Unies pour le Transport Durable et la Sécurité Routière (2026-2035). Un événement qui marque le début d’une décennie d’action mondiale visant à promouvoir des systèmes de mobilité durables, sûrs, inclusifs et respectueux de l’environnement, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Concrètement, le plan de mise en œuvre présenté par le Département des affaires économiques et sociales (DESA) de l’ONU définit six domaines prioritaires et propose une feuille de route pour aligner politiques publiques, financements, technologies et données sur les enjeux du transport durable. Fruit d’un processus de consultation participatif, il associe gouvernements, secteur privé, société civile, monde académique et organisations de jeunesse. «Le processus consultatif et inclusif a ouvert de nouvelles perspectives de coopération et jettera les bases de nouveaux partenariats pour les années à venir», a déclaré Li Junhua, Secrétaire général adjoint des Nations Unies.

Des engagements internationaux concrets

Au total, 83 engagements ont été annoncés, représentant des milliards de dollars d’investissements, et traduisant une volonté collective d’accélérer la transition vers une mobilité durable. Parmi ces initiatives, on relève notamment l’allocation de 150 milliards de dollars pour la construction de plus de 1 000 navires à double carburant d’ici 2030, l’installation de milliers de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques en Autriche, ainsi que la mise en œuvre de vastes programmes d’électrification en Éthiopie. À cela s’ajoute la formation de 20 000 professionnels des transports publics, portée par l’Association internationale des transports publics (UITP). L’ensemble de ces mesures converge vers un objectif commun : répondre à une demande de transport appelée à plus que doubler d’ici 2050, tout en garantissant une mobilité plus propre, plus équitable et mieux adaptée aux défis du développement durable.

Faut-il souligner que Le Maroc a pris part à la cérémonie de lancement à travers la présence de Benacer Boulaajoul, Directeur général de la NARSA, qui représentait le ministère du Transport et de la Logistique. Celui-ci a également participé au panel dédié à la mise en œuvre du plan mondial, mettant en avant l’engagement du Royaume en faveur d’un système de transport plus sûr, durable et inclusif, en cohérence avec les ambitions nationales et les objectifs internationaux. Toujours est-il que cette participation traduit la volonté du pays de s’inscrire dans une dynamique globale, tout en consolidant ses propres politiques de mobilité et de sécurité routière.