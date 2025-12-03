Le marché automobile marocain atteint un niveau record à fin novembre 2025

L’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM) a dévoilé les résultats des ventes du mois de novembre 2025, mettant en évidence une dynamique particulièrement favorable pour le marché automobile national. En effet, au cumul à fin novembre, le secteur atteint 208 018 unités écoulées, un volume inédit qui marque un jalon historique dans l’évolution du marché marocain des véhicules neufs.

Selon les données communiquées, les véhicules particuliers ont enregistré une hausse de 37,87 %, avec 19 193 unités vendues contre 13 921 unités en novembre 2024. Le segment des véhicules utilitaires légers affiche également une progression notable de 26,51 %, atteignant 2 410 unités contre 1 905 unités un an plus tôt. Au total, les ventes globales du mois de novembre 2025 s’élèvent à 21 603 unités, soit une augmentation de 36,50 % par rapport aux 15 826 unités écoulées en novembre 2024. Au cumul à fin novembre 2025, le marché automobile marocain totalise 208 018 unités, enregistrant une hausse de 35,27 % comparativement aux 153 779 unités de la même période en 2024. Ce chiffre marque un jalon historique ; en effet, c’est la première fois que le marché marocain dépasse la barre symbolique des 200 000 véhicules neufs vendus avant même la fin de l’année. Il reste désormais à découvrir le bilan définitif que révéleront les derniers jours de l’exercice 2025.

Dacia et Renault en tête du marché

Sur l’ensemble de l’année, Dacia confirme son leadership avec plus de 43 000 unités vendues et une part de marché de 23,35 %. La marque affiche une croissance de 24,87 %, consolidant sa position dominante. Renault, de son côté, réalise une progression spectaculaire. Avec plus de 32 000 unités vendues et une part de marché de 17,76 %, la marque enregistre une hausse de 57,64 % par rapport à 2024. Aussi, cette performance réduit sensiblement l’écart avec Dacia et confirme une montée en puissance significative de la marque au losange dans le Royaume. D’autres constructeurs affichent également des résultats positifs, dont Hyundai qui progresse de 32,56 %, Peugeot de 53,95 %, et Volkswagen de 31,52 %, témoignant d’une dynamique favorable pour l’ensemble du secteur.

Quid des marques automobiles chinoises ? Elles connaissent une progression spectaculaire, et les chiffres récents en témoignent clairement. C’est le cas de BYD qui s’impose comme la locomotive de cette dynamique, avec une envolée de ses ventes. Suivent Changan et Great Wall qui affichent également des croissances impressionnantes. Parallèlement, d’autres acteurs, tels que Chery, MG ou encore Soueast, entre autres, parviennent à tirer leur épingle du jeu.

VUL : Fiat en forte croissance

Dans le segment des véhicules utilitaires légers, Renault conserve une position dominante avec 4 294 unités vendues et une part de marché de 18,18 %. Toutefois, sa croissance reste limitée à 4,60 %, traduisant une performance stable. À l’inverse, Fiat se distingue par une progression exceptionnelle de 142,29 %, passant de 1 764 unités en 2024 à 4 274 unités en 2025. Cette évolution lui permet d’atteindre une part de marché de 18,09 %, quasiment au niveau de Renault. Pour sa part, DFSK enregistre une hausse solide de 41,83 %, avec 2 482 unités vendues et une part de marché de 10,51 %. Quant à la marque Ford, elle affiche une croissance plus modérée de 8,77 %, atteignant 2 444 unités et une part de marché de 10,35 %

Segment premium : BMW en progression

Dans le segment premium, BMW se distingue à fin novembre avec une croissance de 12,66 %, ce qui lui permet de se rapprocher sensiblement du volume d’Audi. La marque aux anneaux conserve toutefois son leadership, avec une progression de 8,03 % et une part de marché légèrement supérieure à celle de la marque à l’hélice. En revanche, Mercedes-Benz connaît une évolution plus limitée, avec une hausse de seulement 1,59 %.