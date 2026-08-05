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Cap Holding finalise l’acquisition d’une participation majoritaire dans Forafric Maroc

by Challenge CP
written by Challenge CP

Cap Holding, présidé par Chakib Alj, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Forafric Maroc, une opération devenue effective le 29 juillet 2026. Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement du Groupe et consolide sa position de leader national dans les secteurs de la minoterie et de la semoulerie.

En prenant le contrôle exclusif de Forafric Maroc, Cap Holding élargit également sa présence sur l’ensemble du territoire national et se rapproche davantage de ses clients.

Déjà solidement implanté dans le secteur à travers des marques reconnues telles que Moony, Gato et Ifoulki, Cap Holding enrichit désormais son portefeuille avec des marques emblématiques du marché marocain, en l’occurrence Maymouna et Tria.

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Avec cette acquisition, Cap Holding intègre également les activités de production de pâtes et de couscous, renforçant ainsi son positionnement comme acteur agro-industriel intégré.

Cette prise de contrôle générera d’importantes synergies industrielles, commerciales et logistiques, en s’appuyant sur la complémentarité des équipes, des actifs et des savoir-faire des deux groupes. Ceci permettra de créer davantage de valeur ajoutée et d’emplois.

Cap Holding est un Groupe marocain, avec un effectif global de plus de 6 000 collaborateurs, et est structuré autour de quatre pôles opérationnels. Le pôle Minoterie, entièrement intégré, couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement et du stockage des céréales à la production de farines, de semoules, de pâtes et de couscous, ainsi que la boulangerie et pâtisserie industrielles.

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Le pôle Animal est porté par le Groupe Alf Mabrouk, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière avicole ((production d’aliments composés, fermes de reproduction, accouvage, fermes d’engraissement, abattage et transformation de volailles).

Quant au pôle Emballage, il est porté par la société Multisac, leader national et acteur de référence dans les solutions d’emballages notamment en polypropylène, en polyéthylène, en BOPP ou en papiers. Enfin, le pôle Automobile est porté par la société M Automotive, leader national dans la distribution de véhicules au Maroc).

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