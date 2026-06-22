Dari Couspate rachète les Grandes Semouleries du Maroc

Dari Couspate, leader national du couscous et des pâtes alimentaires, annonce la finalisation de l’opération d’acquisition des actifs industriels et fonciers des Grandes Semouleries du Maroc, pour un montant de 171 millions de dirhams (MDH).

L’opération, menée via la filiale Ardi Mills, porte sur une unité de transformation de blé dur située à Casablanca et dotée d’une capacité de production de 240 tonnes par jour. Elle s’inscrit dans la stratégie d’intégration verticale du groupe, qui cherche à mieux maîtriser l’ensemble de sa chaîne de valeur, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la fabrication de ses produits finis.

Cette acquisition, qui pourrait atteindre 188,6 millions sous certaines conditions. traduit la volonté de Dari Couspate «de sécuriser ses approvisionnements dans un contexte où les marchés céréaliers restent exposés aux aléas climatiques et aux fluctuations internationales», explique le groupe, estimant qu’une meilleure maîtrise de la transformation du blé dur «peut également contribuer à renforcer la stabilité de l’offre sur des produits de grande consommation».

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Au-delà de la dimension industrielle, l’opération confirme l’ambition de Dari Couspate de consolider son ancrage productif au Maroc. En intégrant directement un outil de semoulerie, le groupe renforce sa capacité à produire localement tout en réduisant sa dépendance à certains fournisseurs externes.

Cette acquisition intervient dans un contexte favorable pour la filière céréalière nationale. Les autorités tablent cette année sur une récolte proche de 90 millions de quintaux, portée par une campagne agricole marquée par le retour des pluies. Un environnement qui pourrait soutenir davantage les industriels de la transformation alimentaire et contribuer à sécuriser l’approvisionnement du marché marocain.

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À l’occasion de la 18ᵉ édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), tenue du 20 au 28 avril 2026 à Meknès, Dari Couspate a été distinguée pour ses efforts continus en matière de qualité, d’innovation et de développement. Engagée dans la valorisation de l’industrie agroalimentaire nationale, Dari œuvre à la promotion de l’excellence du « Made in Morocco » et répondre aux plus hauts standards et exigences de qualité.