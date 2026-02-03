Yakeey, la startup marocaine qui a le vent en poupe auprès des investisseurs

Yakeey, la plateforme technologique marocaine qui ambitionne de transformer la manière d’acheter, de vendre et de financer un bien immobilier, a levé 15 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de Série A, mené par un consortium d’investisseurs internationaux et locaux de premier plan. Cette opération envoie, tout aussi, un signal sur la nouvelle feuille de route d’investissement de 212 Founders, qui en fut l’un des artisans. Décryptage.

Le saviez-vous ? Le marché immobilier marocain, longtemps dominé par des logiques traditionnelles, entre progressivement dans une phase de transformation profonde, portée par la technologie, la data et de nouveaux usages financiers. Dans un contexte marqué par la tension sur l’accès au logement, la complexité des transactions et les limites structurelles du financement immobilier, les plateformes proptech apparaissent de plus en plus comme des catalyseurs de modernisation. C’est dans cet espace stratégique que s’inscrit Yakeey, startup marocaine qui ambitionne de refonder l’expérience d’achat, de vente et de financement immobilier à l’ère digitale. Depuis trois ans maintenant, la plateforme tech se démarque dans le secteur avec pour ambition d’etre le leader de la proptech au Maroc. Cette ambition vient d’être confortée par une levée de fonds de 15 millions de dollars, réalisée dans le cadre d’un tour de table de Série A, mené par un consortium d’investisseurs internationaux et locaux de premier plan.

« Cette levée de fonds consacre la vision qui nous anime depuis le premier jour : rendre l’immobilier plus accessible, transparent et efficace pour tous, tout en redonnant du pouvoir aux professionnels du secteur. Dans des marchés aussi dynamiques que le Maroc, l’enjeu n’est pas de multiplier les portails immobiliers, mais de bâtir une véritable infrastructure transactionnelle, positionnant Yakeey comme un tiers de confiance capable de connecter transaction, financement et données au sein d’un même écosystème technologique, afin de renforcer la transparence et de simplifier durablement l’expérience immobilière », explique Karim Beqqali, fondateur et CEO de Yakeey. Il faut d’ailleurs préciser que cette opération apporte à Yakeey un soutien stratégique et un accès privilégié à un réseau mondial d’expertises et de financements, offrant à l’entreprise les moyens de consolider ses bases et d’aborder avec confiance son expansion à l’international.

Lire aussi | Casablanca-Settat: plus de 800 mille hectares semés en céréales d’automne

Parmi les prinvcipaux contributeurs à cette opération, figure 212 Founders, le fonds d’investissement adossé à CDG Invest, devenu en quelques années l’un des acteurs les plus structurants du capital-risque au Maroc. Au-delà du montant, cette levée interroge aussi sur la nouvelle feuille de route d’investissement de 212 Founders, sur la maturité croissante des startups marocaines, et sur l’émergence d’un modèle technologique capable de répondre aux frictions historiques du marché immobilier. Décryptage d’une levée emblématique et de ses implications stratégiques.

Avec Yakeey, 212 Founders confirme une évolution de sa stratégie

« Depuis quelques années, notre schéma d’investissement a évolué. Nous focalisions maintenant sur des startups qui ont gagné plus de maturité sur leur niche et qui ont un modèle économique croissant et qui ambitionnent d’aller en dehors du marché marocain », nous confie d’entrée Nawfal Fassi Fihri, Directeur de 212 Founders. La proptech, et principalement Yakeey à la lumière de son parcours, entre parfaitement dans le champ d’action de 212 Founders. Elle se situe au croisement de plusieurs priorités nationales : accès au logement, inclusion financière, modernisation des services et digitalisation de l’économie.

En soutenant cette startup, 212 Founders envoie également un signal clair au marché : le capital-risque marocain est désormais prêt à accompagner des projets ambitieux, technologiquement exigeants et alignés avec les enjeux structurels du pays. « À travers notre engagement aux côtés de Yakeey, nous réaffirmons notre confiance dans la capacité de la tech marocaine à faire émerger des acteurs de référence à l’échelle internationale. Nous sommes fiers de soutenir une équipe visionnaire qui œuvre à la modernisation d’un secteur clé de l’économie, tout en favorisant l’inclusion,la professionnalisation et la création de valeur durable. »

Lire aussi | Banques: c’est quoi la nouvelle norme SREP ?

Pour Karim Beqqali, cette levée illustre la confiance dans un modèle qui conjugue innovation technologique, inclusion économique et vision à long-terme. Il faut d’ailleurs rappeler que le soutien de 212 founders s’inscrit dans le cadre de son programme Expand 212 dédié aux startups marocaines voulant s’attaquer au marché international. Notons que comme Yakeey, la startup Nucleon Security a clôturé un tour de financement d’amorçage tardif de 3 millions d’euros, mené par Newfund avec la participation de CDG Invest via 212 Founders. Cette levée de fonds, selon elle, lui permettra d’accélérer son expansion internationale, de renforcer sa R&D autour du Zero Trust et de l’IA et Industrialiser une technologie déjà adoptée par plus de 100 clients répartis sur 3 continents.

La formule Yakeey: enjeux et défis….

Selon Sperical Insight, en 2024, la taille du marché mondial proptech s’élevait à environ 35,9 milliards de dollars et devrait atteindre environ 124,6 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,98 % entre 2025 et 2035. Les expériences client en immobilier ont changé en raison de l’accélération du numérique durant la pandémie de COVID-19. Yakeey a su se positionner pour dans ce créneau. La startup développe une plateforme technologique intégrée, visant à centraliser l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière : recherche de biens, évaluation, transaction et solutions de financement. L’enjeu n’est pas uniquement de digitaliser des annonces, mais de repenser l’expérience utilisateur, en fluidifiant des parcours aujourd’hui longs, coûteux et opaques.

Cette approche systémique distingue Yakeey d’une génération précédente de plateformes immobilières. Elle s’inscrit dans une logique de marketplace augmentée, combinant data, outils financiers et intermédiation intelligente. Un positionnement qui correspond aux standards observés sur des marchés plus matures, notamment en Europe et en Amérique du Nord, et qui commence à s’imposer en Afrique du Nord.

Lire aussi | Tanger Med franchit un palier supplémentaire en 2025

« Au-delà de la technologie, Yakeey agit comme un véritable catalyseur d’emplois et d’opportunités. Son réseau YakeeyPro fédère déjà plus de 800 agents immobiliers indépendants, formés et accompagnés, participant activement à la professionnalisation du métier, à la création d’emplois qualifiés et durables et à l’inclusion économique, notamment des femmes, qui représentent près de la moitié du réseau. L’ambition est d’atteindre rapidement 10 000 agents immobiliers à travers le pays», explique le CEO de Yakeey. Cependant malgré cette croissance, les défis restent nombreux. Le secteur immobilier demeure fortement réglementé, sensible aux cycles macroéconomiques et dépendant des politiques publiques en matière de logement et de financement. Pour Yakeey, l’enjeu sera de maintenir un équilibre entre innovation technologique, conformité réglementaire et adoption par des utilisateurs parfois peu familiarisés avec les outils digitaux.