Casablanca-Settat: plus de 800 mille hectares semés en céréales d’automne

Les récentes précipitations ont insufflé une nouvelle dynamique à la campagne agricole dans la région de Casablanca-Settat, où la superficie semée en céréales d’automne a atteint 825.953 hectares à la date du 2 février courant, soit environ 94 % de la superficie prévue.

Selon des statistiques rendues publiques par la Direction Régionale de l’Agriculture de Casablanca-Settat, les terres semées se répartissent entre 340.898 hectares de blé tendre, 229.060 hectares de blé dur et 255.995 hectares d’orge. La superficie réalisée en cultures fourragères a dépassé elle, 81.410 hectares, représentant 88 % du programme planifié, tandis que les semis de légumineuses se poursuivent sur environ 45.000 hectares.

En effet, les importantes précipitations enregistrées au niveau de cette région depuis le mois de novembre dernier consolident des indicateurs positifs pour le démarrage de la saison agricole 2025–2026 dans des conditions favorables, ayant contribué à renforcer l’espoir des agriculteurs après sept années successives de sécheresse, et augurent des perspectives agricoles encourageantes et rassurantes au niveau de la région.

Chiffres à l’appui, la même source indique que la région de Casablanca-Settat, à l’instar des autres régions du Royaume, a enregistré des précipitations importantes au cours de la période récente, le cumul des précipitations jusqu’au 2 février courant s’élevant à environ 388,8 mm.

Des précipitations qui ont arrosé l’ensemble des provinces de la région, avec des variations notables entre les provinces et au niveau de chaque province, la province de Benslimane enregistrant le cumul le plus élevé avec 597 mm.

Ces précipitations représentent également une hausse exceptionnelle par rapport à la saison précédente, atteignant 364 % sur la même période, et dépassant de 83 % la moyenne enregistrée lors d’une saison agricole normale.

De généreuses pluies qui ont eu un impact positif sur les ressources en eau, tant au niveau des barrages que des nappes phréatiques, ce qui se répercute directement sur les différentes activités agricoles et pastorales. Elles renforcent également les perspectives d’amélioration globale de la saison agricole, tout en restant dépendantes de la continuité des précipitations au cours des prochains mois.

A la faveur des précipitations importantes enregistrées durant les mois de novembre et décembre, environ 92 % du programme agricole pour la saison en cours a été réalisé, avec une possibilité de dépassement de ce programme grâce à l’amélioration de l’accès aux exploitations agricoles.

Par ailleurs, le programme planifié pour la culture de la betterave sucrière a été réalisé sur plus de 9.200 hectares dans les provinces d’El Jadida et Sidi Bennour, également réputées pour leur production maraîchère, en particulier de pommes de terre.

Au niveau de la région, la superficie réalisée pour le maraîchage d’automne a atteint environ 17.440 hectares, soit plus de 107% de la superficie programmée, comprenant principalement les cultures maraichères de base tels que les pommes de terre, les carottes et les tomates. Quant au maraichage d’hiver, environ 86 % de la superficie programmée a été réalisé, soit plus de 14.260 hectares, tandis que 8.105 hectares ont été programmés pour le maraichage de printemps.

L’impact positif de ces précipitations couvre l’ensemble des secteurs agricoles et pastoraux, ayant contribué à améliorer l’humidité des sols et à créer des conditions favorables pour le semis et la germination, encourageant les agriculteurs à étendre les superficies cultivées, notamment en céréales et légumineuses, ainsi que les cultures fourragères destinées à l’alimentation du bétail, constituant une clé de l’économie agricole régionale.

Ces précipitations ont également permis de revitaliser les pâturages et de réduire la pression sur les aliments du bétail, contribuant à alléger les charges financières et à soutenir la stabilité des revenus des agriculteurs et éleveurs, dans le cadre du Programme national de reconstitution du cheptel soutenu par le ministère de l’Agriculture.

Dans le cadre de l’accompagnement des agriculteurs, la Direction Régionale de l’Agriculture de Casablanca-Settat, continue de suivre de près la situation agricole et de fournir un appui technique et de sensibilisation, notamment en matière de gestion rationnelle des ressources en eau, d’utilisation optimale des intrants agricoles, et d’encouragement à l’adoption de techniques agricoles adaptées aux spécificités régionales.

Par ailleurs, l’adoption de techniques agricoles innovantes et durables, notamment la technique du semis direct, a concerné cette saison environ 40.000 hectares, soit un taux de réalisation de 60 %. Cette technique contribue à la préservation de la structure du sol, à l’amélioration de sa capacité de rétention en eau, à la réduction des coûts de production et à la durabilité des systèmes agricoles.