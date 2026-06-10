Agenz lève 5 millions $ pour accélérer la digitalisation du marché immobilier marocain

Agenz, la proptech marocaine spécialisée dans la donnée immobilière et la digitalisation des transactions, annonce une levée de fonds de 5 millions de dollars. Ce tour de table, sursouscrit, est co-dirigé par Breega, Attijariwafa Ventures et Saviu Ventures.

Fondée en 2021 par les frères Malik et Badr Belkeziz, Agenz développe une plateforme qui accompagne l’ensemble du parcours immobilier. Grâce à ses outils d’estimation, ses données de marché, ses solutions destinées aux professionnels et sa plateforme transactionnelle, l’entreprise contribue à rendre le marché immobilier marocain plus transparent, plus efficace et plus accessible.

Cette opération intervient dans un contexte de forte croissance. Depuis le lancement de sa plateforme transactionnelle en 2023, l’entreprise a connu une adoption soutenue de ses solutions. En mai 2026, Agenz.ma a dépassé les 730 000 visites mensuelles, confirmant sa place parmi les principales plateformes immobilières du pays.

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Cette dynamique s’est accompagnée d’une forte progression des volumes de transactions réalisés via la plateforme, illustrant la solidité du modèle d’Agenz et la valeur générée pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème immobilier : particuliers, agents immobiliers, promoteurs, investisseurs et institutions financières.

« Nous investissons dans les entreprises qui utilisent les grandes ruptures technologiques pour transformer durablement des secteurs clés de l’économie. Grâce à sa maîtrise de la donnée et de l’intelligence artificielle, Agenz ne se contente pas de digitaliser l’immobilier : l’entreprise repense en profondeur l’accès au logement et l’expérience immobilière au bénéfice des citoyens marocains. Nous sommes convaincus que l’équipe dispose de la vision et de la capacité d’exécution nécessaires pour bâtir un acteur de référence dans les années à venir », déclare Hamza Mikou, Directeur Général d’Attijariwafa Ventures.

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« Agenz a su construire en quelques années seulement la plateforme qui manquait au secteur de l’immobilier marocain, en réunissant données, outils et transactions au sein d’une même expérience. Nous sommes convaincus que cette levée va leur permettre d’accélérer une transformation déjà bien engagée du marché », renchérit Driss Ibenmansour, Partner chez Breega.

Ce financement permettra à Agenz d’accélérer sa croissance en renforçant ses équipes, en poursuivant ses investissements technologiques et en enrichissant son offre de services, tout en plaçant la confiance, la transparence et la protection des données au cœur de son développement au Maroc et à l’international.