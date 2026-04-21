À la découverte de la Tour Mohammed VI [Photos+Vidéo]

Visible jusqu’à 60 kilomètres et offrant des vues imprenables sur l’océan Atlantique et les villes jumelles de Rabat et Salé, la Tour Mohammed VI est un édifice unique dans sa conception: elle dialogue avec le patrimoine marocain, incarnant une ambition technique et artistique puissante où ultra-haute technologie, design et patrimoine cohabitent.

Après l’inauguration officielle présidée, le 13 avril, par Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, la presse a été conviée, lundi 20 avril, à une visite guidée pour découvrir ce chef d’œuvre d’ingénierie. C’est ainsi que Leila Haddaoui, directrice générale déléguée de O Tower, et Guy Bertaud, directeur général du Waldorf Astoria Rabat-Salé, ont présenté les caractéristiques techniques et artistiques de ce projet architectural et hôtelier d’envergure, fruit de près de huit années de travaux.

Sur ses 55 étages, pour une superficie totale de 102.800 m2, un ensemble de composantes complémentaires en font une adresse de prestige et un véritable centre urbain multi-usages : plateaux de bureaux dotés d’équipements de pointe, appartements de très haut standing, hôtel de luxe sous la marque Waldorf Astoria, observatoire et espaces d’exposition…

Au niveau du socle, restaurants, salon de réception/salle de conférence et galerie d’art complètent son offre, intégrant également services et parkings, tandis qu’un ponton fluvial permet un accès direct au Bouregreg.

À la pointe de la technologie

À chaque étape de sa réalisation, mise en œuvre par un groupement d’entreprises de construction de référence, les sociétés BESIX et TGCC, les solutions techniques les plus avancées ont été mises en œuvre, tant au plan des structures que des procédés de construction. L’ingénierie de la Tour repose sur un concept « Shell & Core » qui regroupe l’ensemble des fonctions techniques au sein d’un noyau décentré et libère, du côté de la façade Nord, de vastes espaces ouverts et baignés de lumière. Elle est habillée d’un mur-rideau modulaire, chef d’œuvre de légèreté et d’innovation.

Côté Sud, la façade est recouverte d’une double peau de 3.900 m2 de panneaux photovoltaïques haute performance captant l’énergie solaire pour alimenter la Tour. Cette prouesse technique allie protection thermique et production d’énergie verte dans une fusion parfaite entre esthétisme et performance.

La Tour qui s’illustre par son efficacité énergétique et les nombreux systèmes de réduction d’impact en matière d’énergie, de gestion de l’eau et des déchets, a obtenu les certifications environnementales LEED Gold et HQE Exceptionnel.

Au sommet de la Tour, sa coiffe parachève son design emblématique en forme de fusée, abritant l’observatoire du 50ème étage. Grâce à une scénographie numérique, le visiteur pourra y décrypter les points d’intérêt patrimoniaux des deux rives du Bouregreg.

Au 51ème un cockpit de verre s’élève sur 22 mètres, accueillant l’exposition permanente « Le ciel parle arabe » qui célèbre les savoirs astronomiques de l’âge d’or arabo-andalou. Fière de son ancrage dans les racines ancestrales de son identité marocaine, la Tour Mohammed VI est aussi résolument tournée vers l’avenir.

Un chantier de tous les records

250 m de hauteur, l’une des plus hautes tours d’Afrique visible jusqu’à 60 km

55 étages / 4 terrasses techniques dans la coiffe (38 ascenseurs et 551 places de parking)

Superficie hors œuvre brute (SHOB) 102.800 m2

Terrain 30.016 m2

Façades Nord : 13.100 m2 de surface vitrée

Façade Sud et Toiture : 3.900 m2 de panneaux photovoltaïques haute performance

Fondations : 104 barrettes de 60 m de profondeur, 1.801 pieux de 8 à 12 m de profondeur

Volume total béton : 24.000 m3

Puissance installée : 11,6 Mva

Charpente métallique : 10.600 tonnes

Une collection exceptionnelle de près de 7.000 œuvres signées par 143 artistes marocains et internationaux

Création d’emplois : 450 directs et 3.500 indirects