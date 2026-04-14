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Maroc: près de 97.000 bénéficiaires de l’aide directe au logement

by Challenge avec MAP
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Crédit: DR.

Un total de 96.948 personnes a bénéficié à ce jour du programme d’aide directe au logement dans sa nouvelle formule, sur environ 200.000 demandes enregistrées depuis son lancement, a révélé le secrétaire d’État chargé de l’Habitat Adib Benbrahim.

Ce nouveau mécanisme repose sur l’octroi de l’aide directement aux citoyens et non plus aux promoteurs immobiliers, afin d’améliorer l’efficacité et la transparence, a fait remarquer, lundi 13 avril, le responsable gouvernemental, lors d’une séance des questions orales à la Chambre des Représentants.

S’agissant du programme « Villes sans bidonvilles », M. Benbrahim a indiqué que le nombre de ménages concernés est passé de 270.000 en 2004 à 496.000 à fin septembre 2025. Parmi eux, 370.000 ménages ont vu leur situation régularisée, permettant la déclaration de 62 villes sans bidonvilles.

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Quant à la lutte contre les bâtiments menaçant ruine, le secrétaire d’État a indiqué que la situation de 16.466 habitations a été traitée durant le mandat du gouvernement actuel, au profit de quelque 31.957 ménages.

Il a ajouté que le renforcement de l’intervention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, à travers la mobilisation des ressources nécessaires, a permis de réaliser les opérations de recensement et d’expertise et d’accélérer le rythme de traitement.

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