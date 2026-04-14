GISS 2026 : 1 500 participants réunis à Marrakech pour renforcer l’aviation civile internationale [Vidéo]

Le Global Implementation Support Symposium (GISS) 2026 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a officiellement ouvert ses portes ce matin à Marrakech. La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence de Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, et de Toshiyuki Onuma, Président du Conseil de l’OACI. L’événement rassemble également de nombreux représentants gouvernementaux de haut niveau, des dirigeants de l’industrie aéronautique, des innovateurs et des partenaires stratégiques venus du monde entier.

Organisé du 14 au 16 avril 2026, cet événement de premier plan réunit près de 1 500 participants, dont 40 ministres, 60 directeurs généraux d’autorités de l’aviation civile, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’institutions financières et des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale. Placé sous le thème «Solutions régionales, bénéfices mondiaux», le symposium constitue une plateforme stratégique pour renforcer la coopération internationale et soutenir la mise en œuvre des normes de l’OACI dans le cadre de l’initiative «No Country Left Behind».

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Le programme comprend une table ronde ministérielle et plusieurs panels consacrés à des thématiques clés telles que la connectivité aérienne, la sécurité avec l’objectif «Zero Fatalities», le financement de l’aviation, le développement des infrastructures aéroportuaires et la formation des talents. À travers l’organisation de cette 5e édition, le Maroc réaffirme son engagement en faveur d’une aviation civile sûre, durable et inclusive, consolidant son positionnement en tant que hub aérien régional et acteur clé du transport aérien international.

Rappelons que le Maroc connaît une dynamique remarquable dans le transport aérien en 2026, avec un trafic record dépassant les 3,1 millions de passagers rien qu’en janvier, soit une hausse de 14,7 % par rapport à l’année précédente. Cette performance reflète la croissance soutenue du trafic international (+14,9 %) et national (+13,1 %), confirmant le rôle du Royaume comme hub aérien régional.