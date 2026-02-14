Royal Air Maroc élargit son réseau en Espagne

Présente sur le marché espagnol depuis plus de cinquante ans, Royal Air Maroc (RAM) poursuit son développement dans la péninsule ibérique. La compagnie nationale vient d’annoncer la mise en place de nouvelles liaisons directes entre le Maroc et l’Espagne, renforçant ainsi son ancrage sur ce marché stratégique.

Après l’ouverture des lignes Casablanca-Bilbao et Casablanca-Alicante, RAM, a dévoilé récemment à Madrid le lancement de nouvelles dessertes régulières reliant le nord du Royaume à plusieurs villes espagnoles. Désormais, Tétouan sera connectée à Barcelone, Málaga et Madrid, tandis que Tanger bénéficiera de trois nouvelles liaisons vers ces mêmes destinations. De son côté, Nador sera reliée directement à Barcelone.

Avec ces ajouts, la compagnie dessert neuf aéroports espagnols, à savoir Madrid, Barcelone, Valence, Málaga, Séville, Las Palmas, Tenerife, Bilbao et Alicante, et au départ de cinq villes marocaines : Casablanca, Laâyoune, Tanger, Tétouan et Nador. Au total, ce sont plus de 80 fréquences hebdomadaires qui sont désormais proposées, offrant aux passagers une connectivité renforcée et une flexibilité accrue.

Dévoilées par Amine El Farissi, responsable du pôle Europe, et Habib Skiredj, représentant régional, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, et du consul général Kamal Arifi, ces ouvertures s’inscrivent dans le cadre du plan de développement de RAM. Celui-ci met l’accent sur le modèle point à point, destiné à rapprocher les grandes villes marocaines, notamment la région nord, des principaux marchés européens, au premier rang desquels figure l’Espagne.

Portée par une forte croissance du trafic entre les deux pays (près de 480 000 passagers transportés en 2025), cette dynamique répond à une demande croissante des différentes clientèles : touristes, diasporas marocaines et africaines, voyageurs d’affaires. Elle contribue également à stimuler les échanges économiques, touristiques et humains entre les deux rives de la Méditerranée.

Au-delà de ces nouvelles routes, RAM consolide son rôle de pont aérien stratégique entre le Maroc et l’Espagne, tout en renforçant la connectivité offerte par son hub de Casablanca. Ce dernier permet aux passagers en provenance des villes espagnoles desservies d’accéder facilement au réseau africain et international de la compagnie.

Faut-il souligner qu’à l’échelle internationale, RAM a engagé un nouveau cap stratégique avec la signature d’un contrat-programme couvrant la période 2023–2037. Ce plan prévoit une montée en puissance progressive : une flotte portée à 200 appareils, une capacité annuelle de 32 millions de passagers et l’ouverture de plus d’une centaine de nouvelles destinations à travers le monde.D’ici fin 2026, la flotte passera de 62 à 72 avions, grâce à l’intégration de nouveaux B-787-9 Dreamliner et B-737 MAX. La compagnie a déjà élargi son réseau avec l’ouverture ou la reprise de lignes vers Los Angeles, São Paulo, Toronto, Zurich, Munich, Pékin ou encore Abuja, confirmant son ambition de devenir un hub transcontinental reliant l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie.