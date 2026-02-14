Geely Maroc dévoile la version restylée du Coolray

Geely Maroc vient fraîchement d’annoncer l’arrivée du Coolray restylé sur le marché, une version revisitée de son emblématique SUV B compact. Un modèle qui marque une étape importante en matière de design, de confort et de technologies embarquées, dixit le staff de la marque.

Esthétiquement, le Coolray adopte une face avant redessinée, plus large et horizontale. Les nouveaux projecteurs affinés, associés à une signature lumineuse moderne, confèrent une allure plus sobre et premium. Les pare-chocs retravaillés soulignent, quant à eux, la montée en gamme stylistique. À l’intérieur, l’accent est mis sur l’innovation et l’expérience utilisateur. Le modèle inaugure le système intelligent «Flyme Auto», doté d’une interface fluide et intuitive. Selon les versions, il est associé à un grand écran central de 14,6 pouces, offrant une meilleure lisibilité et un confort accru. L’habitacle, pensé pour le conducteur, combine modernité technologique et atmosphère raffinée.

Côté confort et sécurité, le Coolray restylé intègre des équipements de pointe. Il propose un ensemble complet d’aides à la conduite (ADAS) de niveau 2, comprenant le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie, le freinage automatique d’urgence et la surveillance active de l’environnement. La caméra à châssis transparent, permettant de visualiser la zone sous le véhicule, constitue un atout supplémentaire lors des manœuvres complexes.

Sous le capot, le SUV est animé par un bloc 1,5 litre turbo développant 174 chevaux et 290 Nm de couple, associé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports (DCT7). Une motorisation qui assure une conduite dynamique, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes. Comptez 209 900 DH en finition Style (prix de lancement) pour repartir au volant de ce Coolray.