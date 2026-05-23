Wafasalaf fête ses 40 ans et trace sa feuille de route vers 2030

Wafasalaf a célébré récemment dans le Royaume son quarantième anniversaire en réunissant actionnaires, partenaires institutionnels, collaborateurs et acteurs de son écosystème. Placée sous le signe de «40 ans d’histoire… entre hier, aujourd’hui et demain», la soirée a été l’occasion pour le leader du crédit à la consommation au Maroc de dévoiler son plan stratégique 2026-2030, articulé autour de quatre ambitions majeures.

Fondée en 1986, Wafasalaf est détenue à 51 % par Attijariwafa bank et à 49 % par Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. En quatre décennies, la société s’est imposée comme un acteur incontournable du crédit à la consommation, affichant en 2025 une production nette de 9,76 milliards de dirhams, en hausse de 26,2 % sur un an, et une part de marché de 29,7 %. Rappelons que son expertise couvre aussi bien le financement automobile, que les prêts personnels, l’équipement domestique et le crédit revolving.

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Lors de son allocution, Driss Fedoul, Président du directoire de Wafasalaf , a inscrit cet anniversaire dans une double perspective : honorer l’héritage et construire l’avenir. «Quarante ans d’histoire aux côtés des Marocains, quarante ans de projets accomplis, d’engagement et de responsabilité», qui incarne la proximité de l’entreprise avec ses clients, partenaires et collaborateurs.

M. Fedoul a également insisté sur les mutations profondes que connaît la société marocaine : numérisation des usages, nouvelles aspirations de mobilité et transition énergétique. Justement, face à ces défis, Wafasalaf entend se réinventer en acteur de nouvelle génération, en intégrant pleinement la responsabilité sociétale à son modèle économique, à travers une finance éthique, inclusive et durable.

La soirée, marquée par la présence de Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank, a constitué un moment fort pour Wafasalaf, qui en a profité pour présenter en détail son plan stratégique 2026-2030. Ce programme ambitieux s’articule autour de quatre piliers complémentaires, chacun porteur d’une vision claire et d’objectifs précis.

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En premier lieu, l’entreprise entend élargir son accompagnement historique des ménages vers de nouveaux segments de clientèle, notamment les commerçants, les artisans et les acteurs économiques émergents, tout en consolidant son positionnement sur les métiers de la mobilité. Une ouverture qui traduit une volonté d’universalité et d’inclusion, afin de répondre aux besoins diversifiés de la société marocaine.

Le deuxième axe repose sur l’innovation, considérée comme un levier central pour renforcer l’expérience client. Wafasalaf souhaite capitaliser sur le digital, la data et l’intelligence artificielle, en se positionnant comme un véritable laboratoire d’expérimentation, capable de concevoir de nouveaux services, de nouveaux parcours et de nouveaux produits.

Le troisième pilier est celui de la transition verte. L’entreprise affiche une volonté affirmée de jouer un rôle actif dans le financement de la mobilité durable et de l’économie circulaire. À cet effet, elle s’est fixé un objectif clair : atteindre 20 % de véhicules éco-friendly financés d’ici 2030. Cet engagement, déjà amorcé avec le lancement de solutions dédiées, s’est traduit par une progression notable du financement des véhicules verts, comme l’a souligné Driss Fedoul, Président du directoire.

Enfin, le capital humain constitue le quatrième axe de ce plan stratégique. Wafasalaf prévoit d’investir davantage dans les compétences et l’engagement de ses collaborateurs, afin de soutenir la transformation, encourager l’innovation et accompagner durablement la croissance de l’entreprise.

Un plan qui, selon M. Fedoul, devrait permettre à l’entreprise de se réinventer et de consolider son rôle de leader de nouvelle génération, capable de répondre aux mutations profondes de la société marocaine et d’accompagner ses évolutions avec responsabilité et ambition.