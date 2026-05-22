Akhannouch: les Marocains du monde constituent «une véritable force économique »

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, vendredi 22 mai à Tanger, que les Marocains du monde constituent «une véritable force économique, sociale et d’investissement», non seulement à travers leurs transferts d’argent, qui ont dépassé 122 milliards de dirhams en 2025, mais également grâce aux expertises, compétences et réseaux internationaux qu’ils ont développés.

Les exigences du développement dans le contexte actuel imposent de passer à une nouvelle forme de lien économique entre le Maroc et sa diaspora, fondée sur la transformation des transferts en investissements productifs générateurs de richesse, de valeur ajoutée et d’emplois, a considéré M. Akhannouch, à l’ouverture du Forum national sur «L’investissement et les Marocains du monde»

«Dans cette perspective, notre ambition est claire: faire du Maroc la destination naturelle des investissements des Marocains du monde et leur offrir un climat incitatif leur permettant de s’inscrire pleinement dans la dynamique de développement que connaissent les différentes régions du Royaume», a-t-il insisté.

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Le chef du gouvernement a, dans ce cadre, fait observer que l’investissement des Marocains du monde ne constitue pas seulement un enjeu économique, mais un pari stratégique pour l’avenir, visant à construire un Maroc plus compétitif, plus rayonnant et mieux intégré dans l’économie mondiale.

Il a, par ailleurs, affirmé que l’intérêt porté aux Marocains du monde n’est «ni conjoncturel ni circonstanciel», mais un choix stratégique profondément enraciné, fondé sur la Haute sollicitude constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à leur égard, en tant que composante essentielle de la Nation et partenaire stratégique dans le processus de développement et de modernisation du Royaume.

M. Akhannouch a tenu à rappeler les Hautes Orientations Royales visant le renforcement du rôle du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et la création de la Fondation Mohammedia pour les Marocains du monde, consacrant ainsi la volonté de SM le Roi de promouvoir l’accompagnement des Marocains du monde et de consolider leur lien avec la mère patrie.

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Evoquant la situation générale dans le Royaume, M. Akhannouch a indiqué que le Maroc connaît aujourd’hui une transformation profonde et accélérée, qui en fait un modèle réussi de conversion des défis et des mutations géopolitiques mondiales en véritables opportunités de croissance et de développement, renforçant ainsi la confiance internationale dans son économie et ses institutions.

Il a, en outre, souligné que le long processus de réformes structurelles et de chantiers stratégiques, menés sous la conduite éclairée de SM le Roi, a fait du Maroc un pôle régional d’investissement, attirant d’importants investissements dans divers secteurs.

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A cet effet, il a rappelé l’adoption d’une feuille de route pour améliorer le climat des affaires pour la période 2023-2026, ainsi que pour simplifier les procédures administratives au profit des porteurs de projets et lancer des services électroniques dédiés à la création d’entreprises.

Organisé par le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et du département des Marocains résidant à l’étranger, cet événement d’envergure vise à mettre en lumière le rôle central de la diaspora dans la dynamique d’investissement et de développement du Royaume, tout en renforçant la mobilisation des acteurs publics et privés autour d’une vision commune en faveur de l’investissement productif et durable.