Maroc: l’inflation augmente de 0,4% en avril en rythme mensuel

L’indice des prix à la consommation, indicateur principal de mesure de l’inflation au Maoc,a connu, au cours du mois d’avril 2026, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. Selon dans une note d’information du Haut-Commissariat au Plan, cette variation est le résultat de la hausse de 1,2% de l’indice des produits non alimentaires et de la baisse de 0,6% de l’indice des produits alimentaires.

Les baisses des produits alimentaires observées entre mars et avril 2026 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» avec 11,1%, le «Lait, fromage et œufs» avec 3,2%, les «Légumes» avec 1,8%, les «Huiles et graisses» avec 1,6% et le «Pain et céréales» avec 0,2%.

En revanche, les prix ont augmenté de 4,7% pour les «Fruits», de 1,6% pour les «Viandes» et de 0,3% pour les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 21,8%.

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Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Laâyoune avec 1,6%, à Tétouan et Al-Hoceima avec 0,9%, à Casablanca avec 0,8%, à Safi avec 0,7%, à Oujda, Rabat et Errachidia avec 0,6%, à Fès et Meknès avec 0,3% et à Agadir, Kénitra, Tanger et Guelmim avec 0,2%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Marrakech et Beni-Mellal avec 0,4% et à Settat avec 0,3%.

Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,7% au cours du mois d’avril 2026 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,6% et de celui des produits non alimentaires de 2,5%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,3% pour la «Communication» à une hausse de 8,4% pour le «Transport».

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Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’avril 2026 une hausse de 0,1% par rapport au mois de mars 2026 et une baisse de 0,3% par rapport au mois d’avril 2025.