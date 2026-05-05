Les transferts MRE en nette amélioration, à 29,7 MMDH à fin mars

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont élevés à plus de 29,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2026, contre seulement 26,62 MMDH à la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Ces transferts, qui constituent l’une des principales ressources en devises du pays au côté du tourisme, ressortent en amélioration de 11,7% en glissement annuel, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

A propos des recettes touristiques en devises, le bulletin fait état d’un solde positif de la balance « Voyages » de près de 23,7 MMDH (+31,4%). Ce solde est le résultat d’une croissance des recettes (+23,5% à 31 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+3,4% à 7,31 MMDH).

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Par ailleurs, le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a reculé de 8,3% à 8,45 MMDH, avec des replis des recettes (-13,1%) et des dépenses (-22,4%), tandis que celui des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) a enregistré une hausse de 57,3% à plus de 2,8 MMDH.