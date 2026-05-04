Maroc: le taux de chômage se situe à 10,8% au T1-2026

Le taux de chômage strict au Maroc s’est établi à 10,8% au premier trimestre 2026, ressort-il de la récente note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au Maroc.

Ce taux, qui se situe à 13,5% en milieu urbain et 6,1% en milieu rural, culmine à 16,1% pour les femmes contre 9,4% pour les hommes, précise le HCP dans cette note qui s’appuie sur les résultats de la nouvelle Enquête sur la Main-d’Oeuvre (EMO 2026).

D’après la même source, les jeunes de 15 à 24 ans restent la catégorie la plus exposée avec un taux de 29,2%, suivi par les personnes âgées de 25 à 34 ans (16,1%).

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En termes de volume, le chômage en sens strict a atteint 1.253.000 personnes au T1-2026, dont 79,6% résident en milieu urbain et 31,3% sont des femmes. Parmi les personnes en emploi contre revenu, 671.000 sont en situation de sous-emploi lié à la durée de travail, dont 52,9% résident en milieu urbain. Concernant la main-d’œuvre potentielle, elle s’est établie à 884.000 personnes, soit 5,5% de la population hors main-d’œuvre.

Le taux combiné du chômage strict et du sous-emploi lié à la durée de travail, qui mesure la main-d’œuvre subissant une insuffisance de temps de travail (totale ou partielle), s’est élevé, quant à lui, à 16,6% au 1er trimestre 2026. Ce taux est de 18,3% en milieu urbain et 13,6% en milieu rural. Il culmine à 19,8% pour les femmes contre 15,7% pour les hommes.

S’agissant du taux combiné du chômage strict et la main-d’œuvre potentielle, qui mesure la pression actuelle et potentielle sur le marché du travail, il a atteint 17,1% (20,4% en milieu urbain et 11,2% en milieu rural). Un écart très marqué est enregistré entre les hommes et les femmes ; ce taux est de 27,9% pour les femmes contre 13,9% pour les hommes.

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Pour ce qui est du taux composite de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, qui reflète le besoin global non satisfait de travail (en associant le chômage strict, le sous-emploi lié à durée et la main-d’œuvre potentielle), il s’est établi à 22,5% au niveau national (24,8% en milieu urbain et 18,3% en milieu rural).

Les taux les plus élevés concernent les jeunes âgés de 15 à 24 ans (45,3%) et les femmes (31,1%), indiquant une coexistence des différentes composantes du besoin non satisfait de travail pour ces deux catégories.

L’EMO 2026 constitue la première enquête d’une nouvelle génération d’enquêtes sur le marché du travail au Maroc, conçue conformément aux récentes normes internationales adoptées lors des 19e, 20e et 21e Conférences internationales des statisticiens du travail (CIST) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Elle se substitue à l’Enquête nationale sur l’emploi (ENE).