Recrutement massif de compétences égyptiennes. Les clarifications du Groupe Akdital

Le 7 février, le ministère égyptien de l’Emploi a annoncé qu’Akdital recrutait massivement du personnel paramédical égyptien, avec 800 postes à pourvoir dans diverses spécialités, offrant un salaire de 1 200 dollars mensuels et des avantages en nature. Cette annonce a alimenté une polémique en ligne, certains reprochant au groupe marocain de favoriser l’embauche étrangère plutôt que celle des demandeurs d’emploi locaux. Akdital a rapidement démenti ces informations.

Akdital a fermement démenti les informations publiées par le ministère égyptien de l’Emploi, selon lesquelles le groupe marocain de cliniques privées aurait lancé une campagne de recrutement massif de paramédicaux égyptiens. Le groupe affirme qu’aucun accord n’a été conclu avec une entité étrangère pour le recrutement d’infirmiers en dehors du Maroc.

Dans le cadre de son programme d’expansion 2023-2024, Akdital a ouvert plusieurs cliniques dans diverses villes marocaines. Ce projet se fait en partenariat avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et le programme « Awrach », permettant au groupe d’employer 4 000 professionnels marocains dans les soins infirmiers et les professions paramédicales.

Objectifs de développement et recrutement local

Akdital précise qu’il poursuit sa stratégie d’expansion avec l’ouverture de nouvelles cliniques prévues pour 2025-2026, dans différentes régions du Royaume. Le groupe met l’accent sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé de qualité pour les citoyens et continuera à privilégier le recrutement de compétences marocaines dans les métiers paramédicaux.

Ouverture potentielle aux compétences étrangères

Cependant, face à la pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé, Akdital envisage la possibilité de recruter des compétences étrangères pour combler ce déficit structurel.