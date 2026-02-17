Alertes
La CGEM et l’Enseignement supérieur s’associent en faveur de l’employabilité

Le président de la CGEM, Chakib Alj, et le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, ont signé, mardi 17 février à Casablanca, une convention-cadre de partenariat stratégique visant à renforcer durablement le rapprochement entre le monde universitaire et le tissu économique national. 

Cette convention vise un rapprochement structuré et durable et une adéquation renforcée entre les formations universitaires et les besoins évolutifs de l’économie nationale dans un contexte marqué par des mutations technologiques accélérées et des exigences accrues en matière de compétitivité et d’employabilité.

A cette occasion, le président de la CGEM a souligné que le Maroc dispose «d’un capital humain remarquable avec près de 1,1 million d’étudiants dont 58% de femmes, plus de 150 000 diplômés par an et environ 11 000 ingénieurs formés chaque année». L’enjeu étant de transformer ce potentiel «en compétences directement mobilisables pour la croissance et pour l’entreprise».  

Les liens entre l’université et l’entreprise «existent, mais ils restent encore trop souvent ponctuels, individuels et insuffisamment structurés», a-t-il nuancé. D’où l’importance de cette convention qui va permettre «de changer d’échelle, grâce à des leviers concrets».

Pour sa part, M. El Midaoui a considéré que «l’amélioration de l’adéquation Formation–Emploi constitue un levier stratégique majeur pour renforcer l’insertion professionnelle des diplômé(e)s et soutenir la dynamique de développement national». 

«Cette convention ne constitue pas une finalité en soi, mais le point de départ d’un partenariat structuré et opérationnel, fondé sur une mobilisation collective et un engagement effectif de l’ensemble des parties prenantes, en vue d’instaurer des passerelles durables entre formation, recherche scientifique et tissu socio-économique», a-t-il insisté.

À travers cette convention, les parties signataires s’engagent à structurer et institutionnaliser la collaboration entre le monde académique et le monde de l’entreprise, en passant d’initiatives ponctuelles à un partenariat organisé et pérenne.

Ce partenariat prévoit notamment la co-construction et l’actualisation des programmes de formation en concertation avec les acteurs économiques, le développement des stages et de la formation en alternance, ainsi que le renforcement des dispositifs d’accompagnement à l’insertion professionnelle.

La convention encourage, en outre, la promotion de la formation continue au profit des salariés, l’identification concertée des besoins en compétences à court et moyen termes, ainsi que l’organisation de rencontres périodiques de dialogue, d’évaluation et de coordination entre les Universités et les entreprises.

