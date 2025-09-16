Le français PROMAN en roue libre au Maroc

Trois ans après avoir pris pied au Maroc, le groupe français PROMAN y prend son envol. Le leader français de l’intérim et des ressources humaines, confirme son ancrage réussi dans notre pays avec un chiffre d’affaires qui a déjà atteint 330 millions de dirhams l’année dernière et devrait dépasser la barre des 400 millions de dirhams en 2025.

Un décollage en seulement trois exercices pleins qui témoigne notamment de la confiance accordée par les partenaires clients marocains et s’inscrit dans la dynamique mondiale du groupe qui aligne une forte croissance depuis plusieurs années.

Aussi, grâce à ses deux filiales marocaines Proman Maroc (entité créée ex-nihilo) et VHP Assist (entité que le groupe français a acquise auprès de ses deux fondateurs Abderrahmane Mkadmi et Imane Jamal Eddine), le groupe fondé en 1990 à Manosque (sud-est de la France) par Roland Gomez est arrivé à se positionner rapidement dans le Top 5 du secteur de l’intérim au Maroc notamment derrière le trio inamovible de tête Tectra, Best Profil et Manpower.

Rappelons, que le groupe Proman est présent dans une vingtaine de pays à travers le monde (dont deux pays africains : le Maroc et l’Île Maurice) où il compte près de 1.300 agences (dont une demi-douzaine au Maroc). En 2024, le quatrième opérateur européen de l’intérim et du travail temporaire revendique un chiffre d’affaires consolidé de 4,4 milliards d’euros (plus de 45 milliards de dirhams) avec un effectif mondial de plus de 100.000 employés.