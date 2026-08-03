Maroc: le taux de chômage s’établit à 9,5% au T2-2026 (HCP)

Le taux de chômage au Maroc s’est établi à 9,5% au deuxième trimestre 2026 (T2), 11,9% en milieu urbain et 5,4% en milieu rural, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), qui adopte une nouvelle méthode de calcul de la population active dans le Royaume.

Dans sa note d’information relative à la situation du marché de travail au T2-2026, le HCP précise que les résultats de l’EMO (Enquête sur la Main-d’œuvre) 2026 ne sont pas directement comparables à ceux de l’ENE (Enquête Nationale sur l’Emploi) publiés antérieurement, en raison des changements conceptuels et méthodologiques introduits. En revanche, leur comparaison avec les indicateurs rétropolés provisoires est méthodologiquement valide.

Ainsi, le taux de chômage atteint 14,8% pour les femmes contre 8,1% pour les hommes. Les jeunes de 15 à 24 ans restent la catégorie la plus exposée à ce phénomène, avec un taux de 27,2%, suivi par les personnes âgées de 25 à 34 ans (14,5%) », précise le HCP qui vient de publier.

Lire aussi | L’émergence industrielle: du « Made in Morocco » à la souveraineté productive

Le taux de chômage s’est situé à 16,7% parmi les détenteurs d’un diplôme avancé, suivis par les personnes ayant un diplôme intermédiaire (16%) et ceux ayant un diplôme de base (11,4%). Les personnes n’ayant aucun diplôme enregistre le taux le plus bas (3,8%).

Entre le deuxième trimestre et le premier trimestre de 2026, le taux de chômage strict a reculé de 1,3 point, passant de 10,8% à 9,5%, de 13,5% à 11,9% en milieu urbain (-1,6 point) et de 6,1% à 5,4% en milieu rural (-0,7 point).

Lire aussi | L’investissement comme moteur de transformation nationale

Les taux de chômage strict des hommes et des femmes ont enregistré une baisse de 1,3 point, au cours de la même période, passant respectivement de 9,4% à 8,1% et de 16,1% à 14,8%.

Les secteurs pourvoyeurs

Le secteur des « Services » est le principal pourvoyeur d’emploi contre revenu au deuxième trimestre 2026, avec 5.251.000 personnes. Ce secteur concentre à lui seul près de la moitié des personnes en emploi contre revenu (49,3%).

Il est suivi de celui de l’ »agriculture, sylviculture et pêche » qui emploie 2.569.000 personnes (24,1%), de l’ »industrie », avec 1.456.000 personnes (13,7%) et des BTP, avec 1.356.000 personnes (12,7%).

Lire aussi | Agriculture: le pari de la souveraineté alimentaire

Le HCP souligne aussi que près des deux-tiers (64,5%) des personnes en emploi contre revenu, en milieu urbain, exercent dans le secteur des « services » et 17,6% dans l’ »industrie ».

En milieu rural, 54,5% des personnes en emploi contre revenu exercent dans le secteur de l’ »agriculture, sylviculture et pêche » et 24,7% dans les « services ».