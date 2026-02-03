Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le marché brésilien, nouvel atout de la stratégie touristique marocaine
Tesla Maroc : des prix alignés sur la performance et l’innovation
Les prévisions météorologiques du samedi 7 février 2026
L’AIEA et l’OCP scellent un partenariat pour la sécurité alimentaire mondiale
Inondations: le secteur bancaire se mobilise aux côtés des sinistrés
Culture d’avocats: le Maroc domine les exportations en Afrique
Vers un renouveau de la « civilisation française » ? [Par Eric Besson*]
Attijari Payment et Sobrus au service de la digitalisation des pharmacies au Maroc
Chery Group confirme son leadership mondial
Challenge N°1001 • Du 6 au 13 février 2026
Home EmploiMaroc: légère baisse du chômage en 2025
Emploi

Maroc: légère baisse du chômage en 2025

by Challenge
written by Challenge

Le taux de chômage s’est situé à 13% en 2025, en diminution de 0,3 point comparativement à une année auparavant, le nombre de demandeurs d’emploi ayant reculé de 17.000 personnes, à 1.621.000, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

D’après la note d’information relative à la situation du marché du travail, le chômage a augmenté de 1,1 point à 20,5% parmi les femmes et baissé de 0,8 point à 10,8% chez les hommes. Aussi, il est passé de 6,8% à 6,6% (-0,2 point) en milieu rural et de 16,9% à 16,4% en milieu urbain (-0,5 point).

A l’exception des jeunes âgés de 15 à 24 ans (+0,5 point à 37,2%), les autres catégories d’âge ont connu une baisse. Ainsi, le taux de chômage est passé de 21% à 20,9% (-0,1 point) parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 7,6% à 7,2% (-0,4 point) pour les personnes âgées de 35 à 44 ans, et de 4% à 3,6% (-0,4 point) pour celles de 45 ans et plus.

Lire aussi | Tanger Med franchit un palier supplémentaire en 2025

Selon le diplôme, le taux de chômage a reculé de 0,5 point à 19,1% chez les diplômés et de 0,5 point à 4,7% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme. Ce taux a enregistré les baisses les plus importantes parmi les titulaires de diplômes de techniciens et cadres moyens (-2,3 points avec un taux de 24%), suivis des titulaires des diplômes en qualification professionnelle (-1,9 point avec un taux de 22%).

Par ailleurs, le chômage a été marqué, en 2025, par la hausse de la proportion des primo-demandeurs d’emploi et du chômage de longue durée. La part des chômeurs n’ayant jamais travaillé s’est élevée de 49,3% à 52,9% et celle des personnes en situation de chômage depuis un an ou plus de 62,4% à 64,8%. La durée moyenne de chômage est passée de 31 mois à 33 mois.

D’un autre côté, 36,6% des chômeurs se sont retrouvés dans cette situation suite à l’arrêt ou à l’achèvement des études ou formation et 25,4% suite au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement.

Lire aussi | Maroc: les recettes fiscales dépassent les prévisions en 2025, à 342 MMDH

Par ailleurs, 47,1% des chômeurs sont des chômeurs ayant déjà travaillé. Près de 81,3% de ces chômeurs résident en milieu urbain, plus de trois quarts sont des hommes (75,4%) et 58,1% d’entre eux sont des jeunes âgés de 15 à 34 ans. Près de trois quarts des chômeurs ayant déjà travaillé (75%) ont un diplôme ; 46% de niveau moyen et 29% de niveau supérieur.

En outre, 86,7% de ces chômeurs étaient des salariés et 12,2% des auto-employés. Près de 55,5% exerçaient dans le secteur « Services », 17,1% dans « Industrie » et 15,5% dans « Bâtiment et travaux publics » (BTP).

Vous aimerez aussi

Intérim: le secteur se structure au Maroc

HCP: une précarité sociale persistante

Maroc: le taux de chômage baisse à 12,8% au T2-2025

Chômage. Pourquoi les diplômés de la formation professionnelle sont les plus touchés ?

Offshoring : une loi française risque de chambouler le secteur

Les propositions du CESE pour l’encadrement juridique des formes atypiques d’emploi