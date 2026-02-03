Maroc: légère baisse du chômage en 2025

Le taux de chômage s’est situé à 13% en 2025, en diminution de 0,3 point comparativement à une année auparavant, le nombre de demandeurs d’emploi ayant reculé de 17.000 personnes, à 1.621.000, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

D’après la note d’information relative à la situation du marché du travail, le chômage a augmenté de 1,1 point à 20,5% parmi les femmes et baissé de 0,8 point à 10,8% chez les hommes. Aussi, il est passé de 6,8% à 6,6% (-0,2 point) en milieu rural et de 16,9% à 16,4% en milieu urbain (-0,5 point).

A l’exception des jeunes âgés de 15 à 24 ans (+0,5 point à 37,2%), les autres catégories d’âge ont connu une baisse. Ainsi, le taux de chômage est passé de 21% à 20,9% (-0,1 point) parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 7,6% à 7,2% (-0,4 point) pour les personnes âgées de 35 à 44 ans, et de 4% à 3,6% (-0,4 point) pour celles de 45 ans et plus.

Selon le diplôme, le taux de chômage a reculé de 0,5 point à 19,1% chez les diplômés et de 0,5 point à 4,7% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme. Ce taux a enregistré les baisses les plus importantes parmi les titulaires de diplômes de techniciens et cadres moyens (-2,3 points avec un taux de 24%), suivis des titulaires des diplômes en qualification professionnelle (-1,9 point avec un taux de 22%).

Par ailleurs, le chômage a été marqué, en 2025, par la hausse de la proportion des primo-demandeurs d’emploi et du chômage de longue durée. La part des chômeurs n’ayant jamais travaillé s’est élevée de 49,3% à 52,9% et celle des personnes en situation de chômage depuis un an ou plus de 62,4% à 64,8%. La durée moyenne de chômage est passée de 31 mois à 33 mois.

D’un autre côté, 36,6% des chômeurs se sont retrouvés dans cette situation suite à l’arrêt ou à l’achèvement des études ou formation et 25,4% suite au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement.

Par ailleurs, 47,1% des chômeurs sont des chômeurs ayant déjà travaillé. Près de 81,3% de ces chômeurs résident en milieu urbain, plus de trois quarts sont des hommes (75,4%) et 58,1% d’entre eux sont des jeunes âgés de 15 à 34 ans. Près de trois quarts des chômeurs ayant déjà travaillé (75%) ont un diplôme ; 46% de niveau moyen et 29% de niveau supérieur.

En outre, 86,7% de ces chômeurs étaient des salariés et 12,2% des auto-employés. Près de 55,5% exerçaient dans le secteur « Services », 17,1% dans « Industrie » et 15,5% dans « Bâtiment et travaux publics » (BTP).