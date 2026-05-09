Bilan du Gouvernement : les cinq ans qui ont redessiné le Maroc 

Le 15 avril 2026 restera comme une date charnière dans la vie démocratique du Royaume. Le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a présenté devant le Parlement un bilan exhaustif de son mandat, désormais consigné dans un ouvrage de référence intitulé «5 années d’actions au service de la Nation». Ce document de 324 pages, complété par un livret annexe chiffré, se veut une synthèse détaillée en huit grands axes d’une mandature placée sous le signe de la transformation structurelle et de la transparence, sous l’impulsion et les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors d’une intervention marathon de plus de trois heures devant les deux chambres du Parlement, le Chef de l’Exécutif a dressé un bilan exhaustif d’une demi-décennie d’action exécutive. Fondée sur les Hautes Orientations royales, cette période a été décrite comme celle d’une «transformation structurelle» visant à faire du Maroc un modèle régional de résilience et d’innovation. Akhannouch a exprimé la fierté du gouvernement quant à l’engagement sans faille de tous ses membres, sans exception, dans ce projet national, soulignant que les divergences politiques n’empêchent pas l’unité lorsqu’il s’agit de servir la nation.

Une gouvernance rénovée et un zèle législatif inédit

Le gouvernement a placé la confiance et la transparence au cœur de son action. Loin des slogans, la pratique gouvernementale s’est traduite par une efficacité législative record.

Production normative : Depuis le début de la mandature, pas moins de 847 textes législatifs et réglementaires ont été adoptés, incluant 110 lois et 69 décrets d’application. Cette restructuration juridique a touché les détails les plus précis de la vie quotidienne des citoyens.

Coopération avec le Parlement: Le gouvernement a affiché une ouverture sans précédent vers l’institution législative en examinant 437 propositions de loi, soit une augmentation massive de 146 par rapport aux législatures précédentes.

Gouvernement ouvert : La mise en œuvre d’un plan d’action pour un gouvernement ouvert a favorisé la dématérialisation des procédures administratives et une plus grande transparence au service de l’usager.

Diplomatie et souveraineté : le tournant décisif du Sahara

La question de l’intégrité territoriale a connu des avancées qualifiées de «stratégiques et inédites». En effet, « dans un contexte national et international marqué par la complexité des mutations géopolitiques et l’intensification des défis stratégiques, le Royaume du Maroc, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réussi à consolider une trajectoire nationale cohérente et intégrée», lit-on dans l’introduction du premier axe portant sur «la consolidation de la souveraineté nationale».«Nous visons une étape charnière et un tournant décisif dans l’histoire du Maroc moderne. Désormais, il y aura un avant et un après le 31 octobre 2025», appuie le Souverain dans son discours qu’il a adressé à son peuple fidèle le 31 octobre de la même année.

Dynamique économique et révolution de l’investissement

Le gouvernement a fait de l’investissement le pivot de sa stratégie de développement, marquant une rupture avec les modèles passés.

Charte de l’investissement : Ce nouvel outil a permis de valider 381 projets d’une valeur globale de 581 milliards de dirhams, avec une prévision de création de 245 000 emplois directs et indirects.

Investissement public : La commande publique a été dopée, passant de 230 milliards de dirhams en 2021 à 380 milliards en 2026, soit un bond spectaculaire de 65 %.

L’emploi : des résultats concrets

L’une des plus grandes réussites affichées concerne la dynamique du marché du travail.

Création nette d’emplois : Entre 2021 et 2025, environ 850 000 emplois nets ont été créés, soit une moyenne annuelle de 170 000 postes. Ce rythme est deux fois supérieur à celui de la période 2011-2021.

Objectif 2026 : Si la tendance actuelle se maintient, le gouvernement prévoit de dépasser le cap d’un million de postes d’emploi créés dans les secteurs non agricoles d’ici la fin de l’année 2026.

L’ouvrage retrace les avancées majeures du Maroc sur la scène internationale et ses réponses aux défis climatiques.

Soutien international : Le cercle des pays soutenant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud s’est élargi, incluant désormais des puissances majeures comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne.

Consécration onusienne : Le bilan met en avant l’importance de la résolution 2797 du Conseil de sécurité (31 octobre 2025), qui a réaffirmé les bases réelles du conflit et consolidé la position marocaine.

Souveraineté énergétique et hydrique

Face aux défis climatiques et géopolitiques, le Maroc a accéléré son autonomie stratégique.

Transition énergétique : La part des énergies renouvelables dans le mix électrique national a atteint 46,1 % en 2026, contre 37,1 % en 2021.

Hydrogène vert : Huit projets majeurs ont été approuvés, représentant un investissement colossal de 43 milliards de dollars.

Sécurité hydrique : Pour lutter contre le stress hydrique, le budget du programme national de l’eau a été porté à 143 milliards de dirhams. La capacité de dessalement de l’eau de mer a atteint 415 millions de m³ fin 2025, avec un objectif de 1,7 milliard de m³ en 2030 pour couvrir 60 % des besoins nationaux en eau potable.

Le social au cœur des priorités

Le bilan souligne un engagement fort pour la cohésion sociale et la jeunesse.

Agriculture et tourisme : Le plan «Génération Green» a été soutenu à hauteur de 20 milliards de dirhams. Parallèlement, le tourisme a battu des records avec 19,8 millions de visiteurs et des recettes de 138,1 milliards de DH.

Patriotisme et jeunesse : Le service militaire a été consolidé comme levier de formation et d’insertion professionnelle pour les jeunes de 19 à 25 ans.

Droits des femmes : Le plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité a été prolongé jusqu’en 2026, témoignant d’une volonté de renforcer l’égalité des genres.

En conclusion, ces cinq années d’action démontrent la capacité du Maroc à transformer des visions stratégiques en réalisations tangibles. Malgré un contexte international instable, l’exécutif affirme avoir bâti les fondations d’un «Maroc nouveau», plus fort économiquement et plus solidaire socialement. Selon Aziz Akhannouch, ce bilan, tel qu’exposé dans son livre, démontre la capacité du Royaume à «transformer les visions en programmes et les programmes en réalisations concrètes», consolidant ainsi la confiance entre l’État et les citoyens dans un contexte mondial complexe.

Les évolutions majeures