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Le Canada relance le Groupe d’amitié parlementaire avec le Maroc dans un contexte favorable

by Challenge
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Photo de famille du nouveau Groupe d’amitié parlementaire Canada–Maroc à Ottawa

Le Parlement du Canada (Sénat et Chambre des communes) a officiellement reconstitué le Groupe d’amitié avec le Maroc, à l’occasion d’une réunion inaugurale ayant consacré l’élection de la députée Marie-France Lalonde à sa présidence, le jeudi 7 mai 2026 à Ottawa Cette relance témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider leurs relations bilatérales et de dynamiser la coopération parlementaire entre les deux pays, a assuré une source de l’institution législative canadienne.

Le Groupe d’amitié parlementaire Canada–Maroc, qui compte notamment dans ses rangs la sénatrice Salma Ataullahjan et la députée Rachel Bandayan, vise à favoriser les échanges politiques et institutionnels, tout en accompagnant le développement des partenariats économiques, culturels et diplomatiques entre le Canada et le Maroc.

À l’issue de cette première réunion, Marie-France Lalonde s’est dite « fière » d’avoir été élue à la tête du Groupe d’amitié parlementaire Canada–Maroc, réaffirmant l’importance stratégique des relations entre les deux pays et la volonté de poursuivre un dialogue constructif sur les grands dossiers d’intérêt commun.

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Cette reconstitution intervient dans un contexte diplomatique particulièrement significatif, marqué récemment par l’évolution de la position canadienne sur la question du Sahara marocain. Fin avril 2026, Ottawa a officiellement qualifié le plan marocain d’autonomie de « base sérieuse et crédible » pour parvenir à une solution politique durable au différend régional autour du Sahara. Cette position, exprimée par la ministre canadienne des Affaires étrangères Anita Anand à l’issue d’échanges avec son homologue marocain Nasser Bourita, a été largement saluée par Rabat.

Ce rapprochement diplomatique est considéré comme une étape importante dans le renforcement des relations maroco-canadiennes, notamment dans les domaines politique, économique et parlementaire. Les groupes d’amitié jouent à cet égard un rôle central en facilitant le dialogue entre élus des deux pays et en encourageant une coopération durable autour des enjeux stratégiques communs.

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Du côté marocain, la Chambre des conseillers dispose également d’un Groupe d’amitié Maroc–Canada, chargé d’entretenir les échanges avec les parlementaires canadiens et de soutenir la dynamique croissante des relations bilatérales entre Rabat et Ottawa.

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