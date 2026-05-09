Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Challenge N°1013 – Du 8 au 14 mai 2026
Code du Travail: la modernisation, un impératif stratégique pour l’entreprise
OPCC et TVA: quand la taxe devient une charge structurelle
Rachid Filali: «Le nombre de salariés agricoles régulièrement déclarés à la CNSS tourne autour de 100 000, soit 2,5% de...
Connectivité : DEEPAL annonce de nouvelles fonctionnalités au Maroc
Le Maroc reçoit sept nouveaux hélicoptères de combat
Une initiative marocaine pour renforcer la coopération Sud-Sud et triangulaire
Voitures neuves au Maroc : une dynamique confirmée en avril 2026
Investissements: 381 projets approuvés pour 581 MMDH sous le gouvernement Akhannouch
Que révèle l’engagement de Goldwind Science & Technology au Maroc ?
Home Non classéChallenge N°1013 – Du 8 au 14 mai 2026
Non classé

Challenge N°1013 – Du 8 au 14 mai 2026

by challenge
written by challenge

Dossier

Investissement privé : Le grand déclic… ou le risque d’un modèle à bout de souffle
Cap décisif pour l’économie marocaine : après l’ère de l’investissement public, le privé doit prendre le relais. Les alertes de la Banque mondiale sont claires. Blocages, opportunités, enjeux d’emplois… Décryptage d’un moment où tout peut basculer.

Actualité

S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan nommé Coordinateur des Bureaux et Services de l’État-Major Général des FAR

Maroc-Irlande
Une alliance stratégique scellée à Dublin et Cork

Éducation
Quand l’école devient un pont entre deux cultures

Financement des associations
Beaucoup d’argent, peu d’équité et de transparence

Souveraineté énergétique
Le virage stratégique

Brèves Politique

Interview

Mohammed Jadri, Économiste

Entreprises & Marchés

Airbnb au Maroc
Business encore rentable ou modèle en essoufflement ?

Fiscalité
Recettes fiscales : ce que disent les chiffres

La céramique
Un business à part

Brèves Business

Digital & High-Tech

Family Office
Au-delà de la gestion, la question du contrôle

Automobile

Nouveauté
Le Jeep Compass Mild Hybrid débarque au Maroc

Économie circulaire
Stellantis ouvre un centre de démantèlement au Maroc

Mercedes Trophy 2026
Auto Nejma a consacré ses champions à Casablanca

Maroc Historic Rally
Plus de 60 équipages attendus sur les routes du Royaume

Magazine

Brèves Culture

International
Antisionisme et antisémitisme : une confusion qui pérennise la haine et la violence

Vous aimerez aussi

Quel Moyen-Orient depuis les Accords d’Abraham ?

Destination MICE: Rabat se positionne sur le tourisme d’affaires

L’espagnol IAG7 entre au capital de l’agence marocaine Caddy Voyages

BAM émet une pièce et un billet à l’occasion de la CAN

Prévisions météorologiques de ce samedi 1er novembre

Prévisions météorologiques du vendredi 31 octobre 2025