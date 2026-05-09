Challenge N°1013 – Du 8 au 14 mai 2026

Dossier

Investissement privé : Le grand déclic… ou le risque d’un modèle à bout de souffle

Cap décisif pour l’économie marocaine : après l’ère de l’investissement public, le privé doit prendre le relais. Les alertes de la Banque mondiale sont claires. Blocages, opportunités, enjeux d’emplois… Décryptage d’un moment où tout peut basculer.

Actualité

S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan nommé Coordinateur des Bureaux et Services de l’État-Major Général des FAR

Maroc-Irlande

Une alliance stratégique scellée à Dublin et Cork

Éducation

Quand l’école devient un pont entre deux cultures

Financement des associations

Beaucoup d’argent, peu d’équité et de transparence

Souveraineté énergétique

Le virage stratégique

Brèves Politique

Interview

Mohammed Jadri, Économiste

Entreprises & Marchés

Airbnb au Maroc

Business encore rentable ou modèle en essoufflement ?

Fiscalité

Recettes fiscales : ce que disent les chiffres

La céramique

Un business à part

Brèves Business

Digital & High-Tech

Family Office

Au-delà de la gestion, la question du contrôle

Automobile

Nouveauté

Le Jeep Compass Mild Hybrid débarque au Maroc

Économie circulaire

Stellantis ouvre un centre de démantèlement au Maroc

Mercedes Trophy 2026

Auto Nejma a consacré ses champions à Casablanca

Maroc Historic Rally

Plus de 60 équipages attendus sur les routes du Royaume

Magazine

Brèves Culture

International

Antisionisme et antisémitisme : une confusion qui pérennise la haine et la violence