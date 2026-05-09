Challenge N°1013 – Du 8 au 14 mai 2026

Dossier
Investissement privé : Le grand déclic… ou le risque d’un modèle à bout de souffle
Cap décisif pour l’économie marocaine : après l’ère de l’investissement public, le privé doit prendre le relais. Les alertes de la Banque mondiale sont claires. Blocages, opportunités, enjeux d’emplois… Décryptage d’un moment où tout peut basculer.
Actualité
S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan nommé Coordinateur des Bureaux et Services de l’État-Major Général des FAR
Maroc-Irlande
Une alliance stratégique scellée à Dublin et Cork
Éducation
Quand l’école devient un pont entre deux cultures
Financement des associations
Beaucoup d’argent, peu d’équité et de transparence
Souveraineté énergétique
Le virage stratégique
Brèves Politique
Interview
Mohammed Jadri, Économiste
Entreprises & Marchés
Airbnb au Maroc
Business encore rentable ou modèle en essoufflement ?
Fiscalité
Recettes fiscales : ce que disent les chiffres
La céramique
Un business à part
Brèves Business
Digital & High-Tech
Family Office
Au-delà de la gestion, la question du contrôle
Automobile
Nouveauté
Le Jeep Compass Mild Hybrid débarque au Maroc
Économie circulaire
Stellantis ouvre un centre de démantèlement au Maroc
Mercedes Trophy 2026
Auto Nejma a consacré ses champions à Casablanca
Maroc Historic Rally
Plus de 60 équipages attendus sur les routes du Royaume
Magazine
Brèves Culture
International
Antisionisme et antisémitisme : une confusion qui pérennise la haine et la violence