Flambée du pétrole: Aramco améliore son bénéfice de plus de 25%

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé dimanche une hausse de 25,5% de son bénéfice net au premier trimestre, porté par l’augmentation des prix du brut, selon un communiqué publié à la Bourse saoudienne.

La hausse s’explique par « une augmentation des revenus et autres produits liés aux ventes, compensant partiellement la hausse des coûts d’exploitation », précise le groupe, fleuron de l’économie saoudienne et l’une des plus grandes entreprises au monde en termes de capitalisation boursière.

La guerre contre l’Iran lancée fin février par les Etats-Unis et Israël a entraîné en réaction le blocage par Téhéran du détroit d’Ormuz, par lequel transite habituellement un cinquième de la consommation mondiale d’hydrocarbures, provoquant une chute brutale de l’approvisionnement et une flambée des prix. Le baril de Brent, référence mondiale, valait en moyenne près de 100 dollars en mars, contre 70 avant les hostilités, avec des pointes à 120 dollars.

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Le bénéfice net d’Aramco pour le premier trimestre s’est élevé à 120,13 milliards de rials (32,04 milliards de dollars) contre 95,68 milliards de rials (25,51 milliards de dollars) sur la même période de 2025.

Aramco, détenu en majorité par le gouvernement saoudien, est la principale source de financement du programme de réformes Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui vise à préparer l’Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde, à l’après-pétrole.

Les compagnies pétrogazières européennes ont également dégagé d’énormes profits au 1er trimestre, profitant de la volatilité des cours provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Fin avril, le géant français du pétrole et du gaz TotalEnergies a ainsi annoncé une augmentation de 51% de son bénéfice net au premier trimestre.

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Malgré la quasi fermeture du détroit d’Ormuz, Aramco a pu livrer chaque jour des millions de barils de brut aux marchés grâce à son immense oléoduc est-ouest, qui relie ses installations énergétiques sur le Golfe aux terminaux d’exportation sur la mer Rouge.

La société a indiqué qu' »une augmentation significative du pompage via l’oléoduc est-ouest pour atteindre sa capacité maximale de 7 millions de barils par jour au premier trimestre, soutient les exportations depuis la côte ouest du royaume ».

Les Etats du Golfe, riches en hydrocarbures, ont été durement frappés par les attaques iraniennes en représailles aux frappes des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran. Téhéran a visé des intérêts américains mais aussi des infrastructures civiles, endommageant d’importantes installations énergétiques dans la région.

Challenge (Avec AFP)