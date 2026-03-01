Conflit en Iran: jusqu’où peuvent aller les prix du pétrole ?

Le prix du pétrole brut Brent a bondi de 10% pour atteindre environ 80 dollars le baril sur le marché de gré à gré dimanche 1er mars 2026, selon des négociants en pétrole, au moment où les analystes prévoient que les prix pourraient grimper jusqu’à 100 dollars dans le cas d’un embrasement plus large au Moyen-Orient.

Le Brent, cours de référence mondial, a fortement progressé cette année, atteignant 73 dollars le baril vendredi, son plus haut niveau depuis juillet, alimenté par les inquiétudes croissantes liées aux attentats survenus le lendemain. Les échanges à terme sont suspendus pendant le week-end.

« Bien que les attaques militaires soient en elles-mêmes favorables à la hausse des prix du pétrole, le facteur clé ici est la fermeture du détroit d’Ormuz », a déclaré Ajay Parmar, directeur de l’énergie et du raffinage chez ICIS, cité par l’agence Reuters.

La plupart des armateurs, des grandes compagnies pétrolières et des sociétés de négoce ont suspendu leurs expéditions de pétrole brut, de carburant et de gaz naturel liquéfié via le détroit d’Ormuz, selon des sources commerciales, après que Téhéran a mis en garde les navires contre la navigation dans cette voie maritime. Plus de 20 % du pétrole mondial transite par le détroit d’Ormuz.

« Nous prévoyons que les prix ouvriront (après le week-end) beaucoup plus près de 100 dollars le baril et pourraient même dépasser ce niveau en cas de panne prolongée du détroit », a déclaré Parmar.

Les dirigeants du Moyen-Orient ont averti Washington qu’une guerre contre l’Iran pourrait faire grimper le prix du pétrole à plus de 100 dollars le baril, a déclaré Helima Croft, analyste chez RBC. Les analystes de Rabobank sont légèrement moins optimistes et prévoient un maintien des prix au-dessus de 90 dollars le baril à court terme.

Le groupe OPEP+ des producteurs de pétrole a convenu dimanche d’augmenter sa production de 206 000 barils par jour (bpj) à partir d’avril, une augmentation modeste représentant moins de 0,2 % de la demande mondiale.

Bien que certaines infrastructures alternatives puissent être utilisées pour contourner le détroit d’Ormuz, l’impact net de sa fermeture serait une perte de 8 à 10 millions de barils par jour d’approvisionnement en pétrole brut, même après avoir détourné une partie des flux via l’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite et l’oléoduc d’Abu Dhabi, a déclaré Jorge Leon, économiste de l’énergie chez Rystad, qui prévoit une hausse des prix de 20 dollars, pour atteindre environ 92 dollars le baril à l’ouverture des marchés.

La crise iranienne a également incité les gouvernements et les raffineurs asiatiques à évaluer leurs stocks de pétrole et à rechercher des solutions alternatives en matière de transport maritime et d’approvisionnement. Les analystes de Kpler ont indiqué dimanche, lors d’un webinaire, que l’Inde pourrait se tourner vers le pétrole russe pour compenser une éventuelle pénurie d’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.