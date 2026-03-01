Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le crédit bancaire enregistre une hausse de 8,4% en janvier
Sahara: la Belgique matérialise son appui au plan d’autonomie
Multinationales: quand la DGI durcit la réglementation
Starlink: la deuxième génération de satellites «direct-to-cell» prévue pour 2027
Retour des intempéries dans plusieurs provinces du Royaume
Managem: le chiffre d’affaires grimpe de plus de la moitié
Frappes en Iran: le pétrole flambe, le gaz bondit
Sahara: la Finlande prend le train des soutiens au plan d’autonomie
Conflit en Iran: jusqu’où peuvent aller les prix du pétrole ?
Yasmina Asrarguis: la guerre au Moyen-Orient de nature à «redessiner les équilibres de puissance régionaux»
Home PolitiqueSahara: la Finlande prend le train des soutiens au plan d’autonomie
Politique

Sahara: la Finlande prend le train des soutiens au plan d’autonomie

by Challenge
written by Challenge

Le plan d’autonomie au Sahara continue de gagner du terrain en Europe, suite à la position exprimée, dans le sillage de la dynamique enclenchée par la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU. Le dernier pays en date n’est autre que la Finlande.

« Une autonomie véritable sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution des plus réalisables » pour le règlement de la question du Sahara marocain, a affirmé, dimanche 1er mars, la Finlande dans un communiqué conjoint au terme d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue finlandaise Elina Valtonen.

À cet égard, la Finlande a « réitéré son soutien au Plan d’autonomie présenté par le Maroc », le considérant comme une bonne base sérieuse et crédible en vue de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable, lit-on dans le communiqué.

Lire aussi I Sahara: l’UE favorable au plan d’autonomie marocain

Les deux ministres ont, par ailleurs, « salué l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies » et réaffirmé leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé Personnel visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain

Vous aimerez aussi

Sahara: la Belgique matérialise son appui au plan d’autonomie

Agressions iraniennes: Sa Majesté le Roi exprime son plein appui aux pays du...

La Bolivie suspend sa reconnaissance de la pseudo « rasd »

Conseil de Paix: le Maroc prend les devants

Décryptage/Inondations, barrages et rumeurs: Nizar Baraka met les points sur les “i” sur...

Exclusive. Baraka annonce la construction d’un barrage pour soulager Oued El Makhazine