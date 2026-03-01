Sahara: la Finlande prend le train des soutiens au plan d’autonomie

Le plan d’autonomie au Sahara continue de gagner du terrain en Europe, suite à la position exprimée, dans le sillage de la dynamique enclenchée par la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU. Le dernier pays en date n’est autre que la Finlande.

« Une autonomie véritable sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution des plus réalisables » pour le règlement de la question du Sahara marocain, a affirmé, dimanche 1er mars, la Finlande dans un communiqué conjoint au terme d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue finlandaise Elina Valtonen.

À cet égard, la Finlande a « réitéré son soutien au Plan d’autonomie présenté par le Maroc », le considérant comme une bonne base sérieuse et crédible en vue de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable, lit-on dans le communiqué.

Les deux ministres ont, par ailleurs, « salué l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies » et réaffirmé leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé Personnel visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain