Culture financière : un programme inédit pour les détenus

La Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF), la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat visant à renforcer la culture financière des détenus.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al‑Maghrib et président du conseil d’administration de la FMEF, de Mohamed Salah Tamek, délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, ainsi que d’Abdelwahed Jamali Idrissi, coordinateur général de la Fondation Mohammed VI.

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Concrètement, ce programme ambitionne de doter les détenus en fin de peine, notamment les porteurs de projets et les diplômés, des compétences financières essentielles pour une gestion responsable de leurs ressources. Les sessions de formation couvriront la planification budgétaire, l’accès aux services financiers et la prévention des risques liés à leur utilisation. En s’inscrivant dans une logique de préparation à la réinsertion, cette initiative vise à faciliter l’intégration des anciens détenus dans la société et à contribuer à la réduction de la récidive.