Voitures neuves au Maroc : une dynamique confirmée en mai 2026

Le marché marocain des voitures neuves poursuit sa trajectoire ascendante. Selon les derniers chiffres de l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM), 23 037 unités ont été immatriculées en mai 2026, soit une progression de +2,8 % par rapport à mai 2025. Sur les cinq premiers mois de l’année, le cumul atteint 104 555 unités, en hausse de +17,8 % par rapport à la même période en 2025.

Avec 20 270 immatriculations en mai (+1,4 %), les voitures particulières enregistrent leur meilleur mois depuis janvier. Elles totalisent 92 153 unités sur le cumul (+18,1 %), représentant 88,1 % du marché global. La transition énergétique s’accélère : les motorisations électrifiées atteignent 17,2 % des ventes VP, contre 10,8 % un an plus tôt.

Les hybrides rechargeables affichent une croissance spectaculaire (+269,5 %), tandis que les mild-hybrides progressent de +232,3 %. Les véhicules 100 % électriques (BEV) et les REEV (prolongateurs d’autonomie) représentent désormais 2 % du marché VP, portés notamment par l’offre des marques chinoises.

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Sur le marché global, Dacia reste leader avec plus de 20 000 ventes (22,5 %), devant Renault (17 %). Peugeot, Hyundai et Volkswagen complètent le top 5, chacun dépassant les 5 000 unités. Plus bas, Citroën, Opel et Kia se situent autour de 3 %, tandis que Skoda et Toyota ferment le top 10. A noter que la présence des constructeurs chinois s’affirme. Entre janvier et mai, 20 marques totalisent 10 477 immatriculations VP, soit 11,4 % du marché, contre 4,5 % un an plus tôt. En mai seul, elles représentent 12 % des ventes VP, confirmant une implantation durable.

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Les utilitaires légers enregistrent 2 767 unités en mai (+14,9 %), portant le cumul à 12 402 unités (+15,6 %). Ce dynamisme reflète le regain d’investissement des entreprises et des professionnels. Le segment est dominé par Fiat, avec plus de 2 200 unités (18 % du marché), suivi par Renault (13 %), Hyundai (10 %) et Ford (9,6 %). Toyota et DFSK complètent le groupe de tête.