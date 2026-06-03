GWM dévoile ses ambitions au Salon Auto China 2026 

Placé sous le thème « Future of Intelligence », le Salon Auto China 2026 s’est tenu du 24 avril au 3 mai entre le China International Exhibition Center de Shunyi et le Capital International Exhibition Center de Pékin. Dans ce cadre, Great Wall Motor (GWM) s’est imposé comme l’un des constructeurs les plus attendus, dévoilant une série de nouveautés qui illustrent sa stratégie mondiale et son savoir-faire technologique.

Installé dans le hall B5, GWM a mis en avant ses différentes marques, à savoir Haval, Wey, Tank, Ora, Poer et Souo, chacune ciblant un segment précis du marché automobile, des SUV aux pick-ups, en passant par les véhicules électriques et même les motos haut de gamme. Cette diversité traduit la volonté du constructeur de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, de la conception à la production, en passant par la vente et le service après-vente.

Parmi quelques-unes des nouveautés dévoilées, le WEY V9X s’est particulièrement distingué. Ce SUV de luxe à six places, premier modèle issu de la plateforme GWM ONE S, reflète plus de trois décennies de savoir-faire du constructeur. Équipé de technologies basées sur l’intelligence artificielle et doté d’équipements premium tels que des sièges massants et un système audio haute performance, il représente le fleuron de WEY, la division haut de gamme de GWM.

Autre nouveauté marquante, l’ORA 5 Hybrid Edition, qui illustre l’expertise de GWM dans les motorisations hybrides intelligentes. Grâce à une architecture innovante et une gestion intelligente de son énergie, elle affiche une consommation moyenne qui flirte autour des 4,5 l/100 km, assortie d’une autonomie totale de plus de 1 100 km. Ses performances dynamiques, avec une accélération de 0 à 50 km/h en 3,2 secondes, la positionnent comme étant une citadine électrique-hybride agile et efficiente.

Autre nouveauté sur le stand de la marque qui a suscité beaucoup d’intérêt de la part des visiteurs, le Tank 700 qui s’inscrit dans le segment des SUV de luxe, il combine des motorisations puissantes, un châssis soigné et un cockpit intelligent, offrant une réelle polyvalence urbaine et tout-terrain.

Dans le segment des pick-ups, GWM a dévoilé le Poer P300 Hi4-T, un modèle hybride rechargeable se distingue par une autonomie combinée de 900 km, une capacité de décharge externe de 6 kW et une robustesse éprouvée, capable de résister à une immersion prolongée dans l’eau salée.

Enfin, GWM a surpris son monde en élargissant son horizon avec la marque SOUO Motorcycle. Cette dernière a dévoilé une belle brochette de modèles, dont la S2000, une bécane de luxe dotée d’un bloc de 2000 cc et qui hérite d’une transmission DCT à 8 vitesses. Ajoutez-y un design imposant.

Toujours est-il, qu’à travers cette multitude de lancements, GWM confirme sa stratégie : associer innovation technologique, design inspiré de la culture chinoise et ambitions mondiales. Le Salon Auto China 2026 a marqué ainsi une étape clé dans l’expansion internationale du constructeur, qui entend renforcer son image de partenaire de confiance et s’imposer comme un acteur incontournable de la mobilité du futur.

Auto China Pékin 2026 : la vitrine mondiale de l’automobile

Le Salon de l’automobile de Pékin 2026 s’est déroulé du 24 avril au 3 mai au New China International Exhibition Centre et au Capital International Convention Centre. Avec ses 380 000 m répartis sur 17 halls, il a confirmé son statut de plus grand salon automobile au monde.

En dix jours, l’événement a accueilli 1,28 million de visiteurs, dont près de 65 000 étrangers, et mobilisé plus de 32 000 journalistes venus de 21 pays. Pas moins de 1 451 véhicules étaient exposés, dont 181 premières mondiales et 71 concept-cars.

Les constructeurs chinois ont marqué cette 19e édition par des annonces majeures en matière de mobilité électrique, batteries ultra-rapides, conduite autonome et véhicules intelligents, affirmant leur rôle de leaders technologiques. Pékin s’impose ainsi, comme le centre de gravité de l’industrie automobile mondiale, où les tendances ne sont plus suivies mais dictées.