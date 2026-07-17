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Automobile

Leapmotor étoffe sa gamme marocaine avec le B10

by David Jérémie
written by David Jérémie

Leapmotor poursuit son implantation sur le marché marocain avec l’arrivée du B10, premier représentant de sa nouvelle série «B». Ce SUV compact mise sur une technologie hybride à prolongateur d’autonomie pour lever l’un des principaux freins à l’électrique, à savoir l’anxiété liée à l’autonomie sur longue distance.

Concrètement, le B10 repose sur la plateforme LEAP 3.5 du constructeur, déjà déployée sur plusieurs marchés internationaux. Il adopte la technologie REEV (Range Extended Electric Vehicle), qui se distingue des motorisations hybrides classiques par un principe simple : les roues sont entraînées exclusivement par le moteur électrique. Le bloc thermique de 1,5 litre n’est jamais connecté mécaniquement à la transmission ; il intervient uniquement comme générateur, pour recharger la batterie lorsque son niveau devient insuffisant.

Toujours est-il que ce fonctionnement se traduit, selon l’importateur de la marque, par une conduite silencieuse et un couple disponible immédiatement, des caractéristiques habituellement associées aux véhicules tout électriques, tout en s’affranchissant de leurs contraintes de recharge sur les longs trajets.

Le staff de Leapmotor au Maroc- Photo : Taoufik Mouannis.

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À bord, le B10 se distingue par un écran tactile central HD 2,5K de 14,6 pouces et une interface numérique modernisée. Le véhicule est équipé de sept airbags et de 17 systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), une configuration alignée sur les exigences Euro NCAP 5 étoiles.

Via l’application Leapmotor, les utilisateurs peuvent verrouiller ou déverrouiller le véhicule à distance, déclencher la climatisation avant le départ, suivre le niveau de batterie et les statistiques de conduite, planifier les recharges, ou encore recevoir les mises à jour logicielles à distance (OTA).

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Techniquement, l’engin embarque une batterie de 18,8 kWh, suffisante pour environ 86 km en mode 100% électrique, un rayon d’action couvrant la majorité des trajets urbains quotidiens. Grâce au prolongateur d’autonomie, le B10 peut atteindre jusqu’à 900 km d’autonomie combinée, réduisant sensiblement la fréquence des arrêts de recharge lors des déplacements longue distance.

Pour son lancement au Maroc, le B10 est proposé en finition unique, dénommée Design, avec un choix de cinq teintes de carrosserie et deux ambiances intérieures. La teinte de lancement, Starry Night Blue, s’inspire de La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh, peut-on lire sur le communiqué.

Coté tarif, le Leapmotor B10 est commercialisé au Maroc à partir de 269 000 DH dans le cadre de son offre de lancement, un positionnement qui le place parmi les propositions les plus compétitives de son segment sur le marché local, souligne le staff de l’importateur.

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