Hajj 1448 H : le ministère des Habous ouvre la phase de paiement pour les listes d’attente

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé le lancement de la deuxième phase de paiement des frais du Hajj au titre de la saison 1448 de l’Hégire, prévue du 3 au 11 août 2026.

Cette phase s’adresse aux citoyens inscrits sur les listes d’attente, selon l’ordre établi à l’issue du tirage au sort. Ils sont appelés à se substituer aux personnes n’ayant pas réglé leurs frais lors de la première phase, précise le ministère dans un communiqué. Le paiement pourra s’effectuer du lundi 3 au mardi 11 août 2026, par chèque certifié ou par voie électronique.

Les candidats retenus, que ce soit dans le cadre de l’organisation officielle ou par l’intermédiaire des agences de voyage touristiques, devront se soumettre aux examens médicaux requis afin d’obtenir un certificat attestant de leur aptitude physique et mentale à accomplir les rites du Hajj. Ce document devra ensuite être présenté aux services du ministère de l’Intérieur en vue de l’obtention de l’attestation de sélection.

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Selon la même source, le règlement des frais devra s’effectuer en un seul versement, auprès des agences d’Al Barid Bank réparties dans l’ensemble des préfectures et provinces du Royaume. Cette modalité concerne aussi bien les pèlerins relevant de l’organisation officielle du ministère des Habous et des Affaires islamiques que ceux passant par les agences de voyage touristiques.

La Commission Royale chargée du pèlerinage avait fixé, à titre provisoire, à 65 000 DH le montant à verser par les pèlerins sélectionnés dans le cadre de l’organisation officielle. Le coût définitif du Hajj sera arrêté ultérieurement et pourra être révisé, à la hausse comme à la baisse, conclut le communiqué du ministère.