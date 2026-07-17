Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Koch Ag & Energy Solutions et OCP renforcent leur partenariat
Zakaria Fahim :«Dakhla et Laâyoune : les nouveaux moteurs de l’investissement en Afrique atlantique»
Leapmotor étoffe sa gamme marocaine avec le B10
Hajj 1448 H : le ministère des Habous ouvre la phase de paiement pour les listes d’attente
La CDG cède sa participation dans CIH Bank
Le private equity marocain : La jonction entre l’économie réelle et les marchés
Challenge N° 1022 • Du 17 au 23 juillet 2026
Le géant asiatique de l’emballage plastique EPL Indovida s’implante au Maroc
IA : le ministère de la Transition numérique et Capgemini Maroc signent un mémorandum d’entente
CSA Motors fait le bilan d’un an de commercialisation de ROX au Maroc
Home ReligionHajj 1448 H : le ministère des Habous ouvre la phase de paiement pour les listes d’attente
Religion

Hajj 1448 H : le ministère des Habous ouvre la phase de paiement pour les listes d’attente

by Challenge
written by Challenge

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé le lancement de la deuxième phase de paiement des frais du Hajj au titre de la saison 1448 de l’Hégire, prévue du 3 au 11 août 2026.

Cette phase s’adresse aux citoyens inscrits sur les listes d’attente, selon l’ordre établi à l’issue du tirage au sort. Ils sont appelés à se substituer aux personnes n’ayant pas réglé leurs frais lors de la première phase, précise le ministère dans un communiqué. Le paiement pourra s’effectuer du lundi 3 au mardi 11 août 2026, par chèque certifié ou par voie électronique.

Les candidats retenus, que ce soit dans le cadre de l’organisation officielle ou par l’intermédiaire des agences de voyage touristiques, devront se soumettre aux examens médicaux requis afin d’obtenir un certificat attestant de leur aptitude physique et mentale à accomplir les rites du Hajj. Ce document devra ensuite être présenté aux services du ministère de l’Intérieur en vue de l’obtention de l’attestation de sélection.

Lire aussi | Reprise des conflits au Moyen-Orient : quels effets sur l’attractivité touristique du Maroc ?

Selon la même source, le règlement des frais devra s’effectuer en un seul versement, auprès des agences d’Al Barid Bank réparties dans l’ensemble des préfectures et provinces du Royaume. Cette modalité concerne aussi bien les pèlerins relevant de l’organisation officielle du ministère des Habous et des Affaires islamiques que ceux passant par les agences de voyage touristiques.

La Commission Royale chargée du pèlerinage avait fixé, à titre provisoire, à 65 000 DH le montant à verser par les pèlerins sélectionnés dans le cadre de l’organisation officielle. Le coût définitif du Hajj sera arrêté ultérieurement et pourra être révisé, à la hausse comme à la baisse, conclut le communiqué du ministère.

Vous aimerez aussi

Aïd Al Adha: SM le Roi Mohammed VI gracie les supporters sénégalais

Voici la date de l’Aïd Al-Adha 2026 au Maroc

Aïd Al Fitr célébré vendredi au Maroc

Officiel. Le mois de Ramadan commence jeudi au Maroc

Rabat: un colloque mondial pour penser la «géopolitique du sens»

Aid Al Mawlid célébré le 5 septembre. Un jour férié ou deux ?...