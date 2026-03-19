Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Echéances fiscales: les obligations à ne pas oublier
Guerre au Moyen-Orient: quelles répercussions pour le royaume ?
Dr. Mohammed Chattou: «L’ouverture du capital des pharmacies d’officine aux investisseurs non pharmaciens ne fera qu’aggraver la situation économique et...
Classement des constructeurs : Toyota reste leader mondial en 2025
Amina Jemaaoui : «Pour moi, la prévention est un pacte social indispensable pour des organisations viables»
Dongfeng Maroc recherche de nouveaux concessionnaires
Cybersécurité: A nouvelles menaces, nouvelles stratégies
Pharmacie d’officine: la fin d’un modèle économique ?
Sa Majesté le Roi accomplit la prière de l’Aïd Al-Fitr à Rabat
Paper Mill investit plus de 200 MDH dans une unité de green oil à Kénitra
Home ReligionAïd Al Fitr célébré vendredi au Maroc
Religion

Aïd Al Fitr célébré vendredi au Maroc

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Aïd Al Fitr 1447 de l’Hégire sera célébré vendredi 20 mars 2026 dans le Royaume, a annoncé jeudi soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé à l’observation, après la prière d’Al Maghrib, jeudi 29 Ramadan 1447 de l’Hégire correspondant au 19 mars 2026, et a confirmé l’observation du croissant lunaire. Ainsi, le premier jour de Chaoual 1447 H, Aïd Al Fitr, sera vendredi 20 mars 2026, précise le ministère.

Puisse Dieu en ce mois béni et à l’occasion de l’Aïd Al Fitr combler de Ses faveurs Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, et renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le communiqué.

Vous aimerez aussi

Officiel. Le mois de Ramadan commence jeudi au Maroc

Rabat: un colloque mondial pour penser la «géopolitique du sens»

Aid Al Mawlid célébré le 5 septembre. Un jour férié ou deux ?...

Congrès du soufisme: le Royaume affirme son modèle de l’islam modéré

Arabie Saoudite: les pèlerins accomplissent le rituel de « Jamrat Al-Aqaba » à Mina

Les pèlerins affluent vers le Mont Arafat pour accomplir le rite le plus...