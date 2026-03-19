Aïd Al Fitr célébré vendredi au Maroc

Aïd Al Fitr 1447 de l’Hégire sera célébré vendredi 20 mars 2026 dans le Royaume, a annoncé jeudi soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé à l’observation, après la prière d’Al Maghrib, jeudi 29 Ramadan 1447 de l’Hégire correspondant au 19 mars 2026, et a confirmé l’observation du croissant lunaire. Ainsi, le premier jour de Chaoual 1447 H, Aïd Al Fitr, sera vendredi 20 mars 2026, précise le ministère.

Puisse Dieu en ce mois béni et à l’occasion de l’Aïd Al Fitr combler de Ses faveurs Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, et renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le communiqué.