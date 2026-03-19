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Home Spécial 8 mars 2026Majda BRABIJE, Directrice générale de Metalearning Hub, experte en développement des compétences cognitives et exécutives
Spécial 8 mars 2026

Majda BRABIJE, Directrice générale de Metalearning Hub, experte en développement des compétences cognitives et exécutives

by Saad Waddy
written by Saad Waddy

Au carrefour de la recherche académique et de l’innovation pédagogique, Majda Brabije consacre son parcours au développement des compétences cognitives et exécutives. Directrice générale de Metalearning Hub, elle œuvre à promouvoir une approche scientifique de la performance intellectuelle dans un monde où la capacité à apprendre, décider et s’adapter rapidement devient un avantage stratégique. Son parcours repose sur une conviction forte : l’apprentissage n’est jamais terminé, il accompagne toute trajectoire personnelle et professionnelle.

Son itinéraire académique reflète cette exigence. « Je suis un pur produit de l’école marocaine », explique-t-elle, ayant effectué l’ensemble de son parcours, du primaire jusqu’au doctorat, au sein du système éducatif national. Après un baccalauréat en sciences économiques obtenu au lycée Mohammed V, où elle figure parmi les premières de sa promotion, elle choisit de poursuivre ses études à l’université. Un choix qui surprend certains à l’époque, mais qui correspond à une ambition claire: enseigner un jour à l’université.

Elle poursuit son parcours avec détermination et obtient une bourse d’excellence pour intégrer un Master en finance, alors considéré comme un parcours d’excellence. Elle rejoint ensuite le monde professionnel tout en continuant à se former. Fidèle à cette exigence intellectuelle, elle reprend ses études en 2014 afin de préparer un doctorat en sciences de gestion à l’Université Hassan II. Mais pour elle, le doctorat ne représente pas une finalité. «Il a marqué le début d’une nouvelle étape : celle de l’apprentissage continu », affirme-t-elle. Depuis, formations et certifications se succèdent, guidées par une conviction qu’elle résume simplement : « celui qui cesse d’apprendre cesse de vivre ».

Cette philosophie irrigue aujourd’hui son engagement dans le domaine de la performance cognitive et de l’éducation. Dans un environnement marqué par l’accélération technologique et la multiplication des informations, elle estime que la capacité à apprendre en permanence est devenue une compétence essentielle.

Son regard sur la place de la femme marocaine est à la fois lucide et confiant. Elle constate que « la femme marocaine est aujourd’hui présente dans presque tous les domaines de la vie sociale, économique, académique et politique ». Cette évolution traduit un mouvement réel d’émancipation et de reconnaissance des compétences. Toutefois, cette progression reste fragile. « Beaucoup de femmes doivent composer avec des attentes sociales fortes et une organisation de la vie familiale qui repose encore largement sur elles », observe-t-elle.

Malgré ces défis, elle souligne la capacité remarquable des femmes marocaines à progresser et à s’imposer par la compétence, le travail et la persévérance. Elles contribuent activement à la transformation de la société, tant sur le plan économique que dans la transmission des valeurs et de l’éducation. Pour elle, l’enjeu n’est plus seulement la présence des femmes dans les différents espaces de la société, mais la création de conditions permettant à chacune d’exprimer pleinement son potentiel. « Une société progresse réellement lorsque les talents de toutes ses composantes peuvent s’exprimer pleinement », insiste-t-elle.

L’année 2026 s’annonce particulièrement structurante. Metalearning Hub travaille actuellement sur un partenariat avec des équipes collaborant avec la Marine américaine afin d’adapter au monde de l’entreprise des protocoles avancés d’entraînement cognitif conçus pour des environnements à très haute exigence décisionnelle. L’objectif est de renforcer des compétences clés telles que l’attention, la rapidité de traitement de l’information, l’agilité cognitive et la prise de décision sous pression.

Parallèlement, son équipe finalise le dépôt d’un modèle d’entraînement cognitif « Made in Morocco » dédié à l’optimisation des compétences cognitives et exécutives. « À l’ère de la guerre cognitive, la santé et la performance de notre cerveau constituent notre premier bouclier », souligne-t-elle. Avec l’Association Marocaine des Sports du Cerveau, elle prépare également plusieurs actions de sensibilisation autour de la santé cognitive, afin d’encourager chacun à reprendre le contrôle de son attention dans un environnement marqué par la surcharge informationnelle et l’intelligence artificielle.

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