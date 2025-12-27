Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Fortes pluies, neige et grand froid dans plusieurs provinces
Bayer Maroc : l’usine de Casablanca, levier de développement régional
Dirham, réserves, liquidité : l’essentiel des indicateurs hebdomadaires de BAM
Challenge N°996 • Du 26 décembre 2025 au 8 janvier 2026
Listes électorales : dernière chance d’inscription avant le 31 décembre
CAN 2025 : Maroc-Zambie, un duel décisif pour les huitièmes
Les prévisions du samedi 27 décembre 2025
Loi de Finances 2026: le secteur du sport en réforme…
Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à dimanche
Après une année inédite, le tourisme face au défi de la confirmation
Home Challenge en version PDFSommaireChallenge N°996 • Du 26 décembre 2025 au 8 janvier 2026
Sommaire

Challenge N°996 • Du 26 décembre 2025 au 8 janvier 2026

by Saad Waddy
written by Saad Waddy

À LA UNE
2026 : une année transitoire fiscalement calme
CAN 2025 : un coup d’envoi royal et une victoire des Lions de l’Atlas

INTERVIEWS
Seddiq Hassani, Directeur général d’Ingelec
Youssef Guerraoui Filali, Président du Centre Marocain pour la Gouvernance et le Management

PORTRAIT
Rochdi Chmali, Directeur associé de CLA Expact Maroc

SCANNER – ACTUALITÉ
MFM Radio / Décryptage : Gouverner, c’est anticiper
Académie du Royaume : Les enjeux d’une lecture renouvelée du texte sacré
Opération « Grand Froid » : Le gîte et le couvert pour les sans-abri
Divertissement : Une économie en quête de rentabilité
Brèves Politique

ENTREPRISES & MARCHÉS
Intérim : Le secteur se structure au Maroc
Immobilier : L’impasse des logements vides
La digitalisation des bureaux de change : Un tournant stratégique pour le Maroc
Digital & High-Tech
Brèves Business

AUTOMOBILE
Actu : GWM intensifie son développement sur le marché marocain
Soueast S05 : Polyvalence et compétitivité au rendez-vous
Brèves Auto

MAGAZINE
Sport : Sommet de l’haltérophilie à Doha : pluie de médailles et domination régionale
Société : « Notre société moderne est implacablement en proie à un vide existentiel »
Culture : Jazz sous l’Arganier : Essaouira célèbre le dialogue des mondes pour une 9e édition d’exception

INTERNATIONAL
Le droit international en crise
La Chine, nouveau leader mondial de l’innovation

Vous aimerez aussi

Challenge – N°995 • Du 19 au 25 décembre 2025

Challenge – N°994 • Du 12 au 18 décembre 2025

Challenge N°992 • Du 28 novembre au 4 décembre 2025

Challenge N°991 • Du 21 au 27 novembre 2025

Challenge N°989 – Du 7 au 13 novembre 2025

Challenge N° 988 • Du 31 octobre au 6 novembre 2025