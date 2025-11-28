Alertes
Challenge N°992 • Du 28 novembre au 4 décembre 2025
Sommaire

Challenge N°992 • Du 28 novembre au 4 décembre 2025

by Saad Waddy
written by Saad Waddy

Grande interview

Ahmed El Bouari
Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts

ACTU

Interpol à Marrakech. La nouvelle carte stratégique de la sécurité mondiale

Interview – Benoit Ganzmann
Directeur Général de Coface Maghreb, Afrique Centrale et de l’Ouest

Chambre des conseillers
Ce qu’il faut retenir du discours d’Aziz Akhannouch

Société
La Semaine de la cuisine italienne célèbre un pont gastronomique et culturel entre Rabat et Rome

Scanner – Actualité

Palestine – Une solidarité indéfectible du Maroc
Congrès Mondial de l’Eau – Des solutions hydriques concrètes en vue
Santé – Une visibilité à renforcer
Social – Le RSU au centre des débats
COP-30 – Un bilan en demi-teinte
Brèves Politique

Entreprises & Marchés

Agriculture – Initiative Al Moutmir : La preuve par l’olivier
Fiscalité – Taxes intérieures à la consommation : une vieille fiscalité toujours en forme
PLF 2026 – Nouvelles dispositions pour protéger les industries naissantes
Brèves Business
Amicales immobilières – Un outil d’accès au logement qui doit changer d’ère
Tourisme – Le Maroc mise sur la précision : la réforme statistique qui doit booster le secteur
Transport maritime – Yassine El Omari s’offre un pétrolier
Digital & High-Tech

Automobile

Renault 5 E-Tech – La citadine culte revient en version électrique
Brèves Auto
Nouveauté – Le nouveau MG HS Hybrid+ débarque au Maroc

Magazine

Société – Le Centre pédagogique et humanitaire Omar Tazi ouvre ses portes
Culture – FIFM 2025 : Marrakech embrasse tous les cinémas
International – Résolution adoptant le plan Trump : une mise à mort du droit international

