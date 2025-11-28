Challenge N°992 • Du 28 novembre au 4 décembre 2025

Grande interview

Ahmed El Bouari

Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts

ACTU

Interpol à Marrakech. La nouvelle carte stratégique de la sécurité mondiale

Interview – Benoit Ganzmann

Directeur Général de Coface Maghreb, Afrique Centrale et de l’Ouest

Chambre des conseillers

Ce qu’il faut retenir du discours d’Aziz Akhannouch

Société

La Semaine de la cuisine italienne célèbre un pont gastronomique et culturel entre Rabat et Rome

Scanner – Actualité

Palestine – Une solidarité indéfectible du Maroc

Congrès Mondial de l’Eau – Des solutions hydriques concrètes en vue

Santé – Une visibilité à renforcer

Social – Le RSU au centre des débats

COP-30 – Un bilan en demi-teinte

Brèves Politique

Entreprises & Marchés

Agriculture – Initiative Al Moutmir : La preuve par l’olivier

Fiscalité – Taxes intérieures à la consommation : une vieille fiscalité toujours en forme

PLF 2026 – Nouvelles dispositions pour protéger les industries naissantes

Brèves Business

Amicales immobilières – Un outil d’accès au logement qui doit changer d’ère

Tourisme – Le Maroc mise sur la précision : la réforme statistique qui doit booster le secteur

Transport maritime – Yassine El Omari s’offre un pétrolier

Digital & High-Tech

Automobile

Renault 5 E-Tech – La citadine culte revient en version électrique

Brèves Auto

Nouveauté – Le nouveau MG HS Hybrid+ débarque au Maroc

Magazine

Société – Le Centre pédagogique et humanitaire Omar Tazi ouvre ses portes

Culture – FIFM 2025 : Marrakech embrasse tous les cinémas

International – Résolution adoptant le plan Trump : une mise à mort du droit international