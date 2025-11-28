Challenge N°992 • Du 28 novembre au 4 décembre 2025

Grande interview
Ahmed El Bouari
Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts
ACTU
Interpol à Marrakech. La nouvelle carte stratégique de la sécurité mondiale
Interview – Benoit Ganzmann
Directeur Général de Coface Maghreb, Afrique Centrale et de l’Ouest
Chambre des conseillers
Ce qu’il faut retenir du discours d’Aziz Akhannouch
Société
La Semaine de la cuisine italienne célèbre un pont gastronomique et culturel entre Rabat et Rome
Scanner – Actualité
Palestine – Une solidarité indéfectible du Maroc
Congrès Mondial de l’Eau – Des solutions hydriques concrètes en vue
Santé – Une visibilité à renforcer
Social – Le RSU au centre des débats
COP-30 – Un bilan en demi-teinte
Brèves Politique
Entreprises & Marchés
Agriculture – Initiative Al Moutmir : La preuve par l’olivier
Fiscalité – Taxes intérieures à la consommation : une vieille fiscalité toujours en forme
PLF 2026 – Nouvelles dispositions pour protéger les industries naissantes
Brèves Business
Amicales immobilières – Un outil d’accès au logement qui doit changer d’ère
Tourisme – Le Maroc mise sur la précision : la réforme statistique qui doit booster le secteur
Transport maritime – Yassine El Omari s’offre un pétrolier
Digital & High-Tech
Automobile
Renault 5 E-Tech – La citadine culte revient en version électrique
Brèves Auto
Nouveauté – Le nouveau MG HS Hybrid+ débarque au Maroc
Magazine
Société – Le Centre pédagogique et humanitaire Omar Tazi ouvre ses portes
Culture – FIFM 2025 : Marrakech embrasse tous les cinémas
International – Résolution adoptant le plan Trump : une mise à mort du droit international