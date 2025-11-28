Congrès Mondial de l’Eau: la sécurité hydrique en toile de fond [Vidéo]

Le Congrès Mondial de l’Eau, prévu du 1er au 5 décembre à à Marrakech, devra déboucher sur un appel collectif réunissant décideurs, scientifiques et praticiens pour renforcer le lien entre science, politique et action, ainsi que pour accélérer la mobilisation mondiale pour la préservation de l’eau.

Cette rencontre se veut un cadre pour partager les connaissances, les innovations et les résultats de recherches, de promouvoir la collaboration entre les gouvernements, les universités, la société civile et le secteur privé et de mettre en avant l’expertise marocaine en matière de gestion des ressources en eau, en particulier dans les environnements arides, de dessalement et de ressources en eau non conventionnelles.

En abritant cet évènement d’envergure, organisé conjointement par l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA) et le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le Maroc aspire à offrir une plateforme mondiale de dialogue et de co-construction favorisant la circulation des savoirs, le partage des expériences et la conception de solutions concrètes et durables pour un avenir prospère de l’eau, a relevé le responsable.

Lire aussi | Tunnel Maroc-Espagne: le futur corridor Afrique-Europe techniquement faisable

La tenue de cet événement planétaire en terre marocaine confirme l’engagement du Royaume à œuvrer, aux côtés de la communauté internationale, pour un « avenir résilient et durable » de cette ressource vitale, a expliqué le secrétaire général du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelfetah Sahibi, en présentant récemment les péripéties du Congrès qui se tient sous le thème « L’eau dans un monde qui change: innovation et adaptation ».

M. Sahibi a souligné que ce conclave traduit la détermination du Royaume à œuvrer pour un avenir de l’eau résilient et durable où l’innovation, la coopération et la responsabilité collective sont les maîtres-mots. A cet égard, il a affirmé que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de la sécurité hydrique un pilier de sa politique de l’eau et de son modèle de développement, ajoutant que le Royaume a fait le choix de renouveler et redynamiser sa politique de l’eau.

Pour sa part, le président de l’IWRA, Yuanyuan Li, a souligné que le retour de cette édition au Maroc marque un moment spécial et témoigne de l’engagement de longue date du pays en faveur de la gouvernance et de l’innovation dans le domaine de l’eau.

Lire aussi | Le Maroc dans le top des classements des destinations incontournables

Le Congrès se déroule cette année dans un contexte de profonds changements mondiaux, a-t-il dit, évoquant l’intensification des effets du changement climatique, la croissance démographique rapide, la pénurie croissante d’eau et les problèmes persistants liés à la qualité de l’eau.

Le programme de cet événement comporte une table ronde ministérielle, quatre panels de haut niveau, plus de 140 sessions techniques animées par des experts internationaux et un vaste espace d’exposition dédié à la présentation des technologies et des projets hydriques innovants.