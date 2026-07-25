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Le Maroc confirme la vitalité de son tourisme à mi-2026

by David Jérémie
written by David Jérémie
Photo d'illustration.

Le nombre de visiteurs reçus aux postes frontières du Maroc a atteint près de 9,4 millions de personnes à fin juin 2026, en progression de 6% par rapport à la même période de l’année précédente, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), dans sa dernière note de conjoncture.

Cette performance recouvre une hausse des arrivées en provenance de plusieurs marchés européens et nord-américains. Selon la DEPF, les arrivées ont progressé de 9% pour le marché français, 14% pour le marché allemand, 9% pour le marché belge, 10% pour le marché néerlandais, 6% pour le marché italien, 32% pour le marché polonais, 4% pour le marché britannique et 9% pour le marché américain.

Par ailleurs, la note de conjoncture de la DEPF indique que le secteur du tourisme a débuté l’année 2026 avec une progression de sa valeur ajoutée de 8,1% au premier trimestre, après une hausse de 8,7% enregistrée un an plus tôt sur la même période. Selon la DEPF, les principaux indicateurs du secteur laissent présager une poursuite de cette évolution favorable dans les mois à venir.

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S’agissant des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, elles ont progressé de 9% à fin mai 2026, après une hausse de 12,4% un an auparavant. Cette évolution s’explique notamment par les performances enregistrées dans plusieurs destinations : Ouarzazate (+24%), Rabat (+18%), Agadir (+13%), Casablanca (+12%), Marrakech (+10%), Errachidia (+8%), Tanger (+8%), Fès (+7%), Essaouira (+6%) et Al Haouz (+4%).

A noter que sur le plan financier, les recettes voyages ont avoisiné 53,8 milliards de DH à fin mai 2026, en amélioration de 14,6% par rapport à la même période de 2025, toujours selon les chiffres cités par la DEPF.

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