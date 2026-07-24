Maroc-Mali : un Forum d’Affaires pour renforcer la coopération

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), ont organisé récemment le Forum d’Affaires Mali-Maroc, en marge de la 4ᵉ session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Mali.

L’événement a réuni Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc, Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du Commerce du Mali, Mehdi Tazi, président de la CGEM, Madiou Simpara, président de la CCIM, et Mossadeck Bally, président du CNPM. Plus de 300 opérateurs économiques marocains et maliens étaient présents, illustrant l’intérêt croissant des communautés d’affaires pour développer de nouvelles opportunités de collaboration et de co-investissement.

La délégation marocaine, conduite par Mehdi Tazi, regroupait des entreprises issues de secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, l’énergie, les BTP, l’immobilier, les mines, la finance, les télécommunications et la logistique. Le Forum a été marqué par la signature d’un protocole d’accord entre la CGEM et le CNPM, officialisant la relance du Conseil d’Affaires Maroc-Mali.

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Cette plateforme permanente de dialogue aura pour mission d’identifier et de promouvoir des projets d’investissement, d’accompagner les entreprises des deux pays, de faciliter les mises en relation et de porter auprès des autorités compétentes les recommandations visant à améliorer l’environnement des affaires.

Faut-il préciser que le Conseil est présidé par Moncef Ziani côté marocain et Sory Ibrahima Maiga côté malien. Un second accord a été signé entre la FENELEC et la FENEM, afin de renforcer la coopération dans le secteur de l’énergie. Les interventions ont souligné que le Maroc et le Mali partagent une conviction commune : l’avenir du continent repose sur un commerce intra-africain plus dynamique, des chaînes de valeur régionales intégrées et le développement de projets structurants créateurs de valeur ajoutée et d’emplois.

Dans cette perspective, l’Initiative Royale Atlantique, portée par S.M. le Roi Mohammed VI, vise à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique. Elle ouvre d’importantes perspectives pour renforcer la connectivité régionale, fluidifier les échanges et bâtir un espace de prospérité partagée au service de l’intégration économique africaine. Les travaux se sont poursuivis par un panel consacré au cadre réglementaire des affaires et aux opportunités d’investissement au Mali et au Maroc, réunissant notamment l’API-Mali, l’APEX-Mali, l’AMDIE, MASEN et le Conseil d’Affaires Maroc-Mali.

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Toujours est-il que ce Forum marque une nouvelle étape dans les relations économiques entre le Maroc et le Mali. Il illustre la volonté des deux pays de renforcer une relation historique de confiance en la transformant en un partenariat économique plus structuré. L’objectif est de développer des projets d’investissement et de co‑développement, dans lesquels les entreprises marocaines accompagnent la dynamique de croissance du Mali, tandis que les opérateurs maliens trouvent au Maroc une plateforme industrielle, logistique et financière leur offrant un accès élargi aux marchés internationaux.