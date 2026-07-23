Managem prend officiellement le contrôle de la concession gazière de Tendrara

Managem a obtenu le feu vert du Conseil de la concurrence pour prendre le contrôle exclusif de Sound Energy Meridja Limited (SEML), filiale de la britannique Sound Energy encore impliquée dans le projet gazier de Tendrara. Cette autorisation marque une étape décisive dans le processus de consolidation engagé par le groupe minier marocain.

Après une première entrée au capital en 2024, Managem a finalisé l’acquisition de SEML, portant ainsi sa participation à 75 % dans le projet gazier de Tendrara, aux côtés de l’ONHYM qui conserve 25 %. Cette montée en puissance traduit une stratégie de diversification affirmée, au-delà des activités minières, vers un secteur énergétique jugé stratégique pour l’avenir du Royaume.

Rappelons que la concession couvre environ 23 000 km² dans la région orientale du Maroc, avec des ressources estimées à 10,67 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ce potentiel pourrait contribuer de manière significative à la sécurité énergétique nationale et à la diversification du mix énergétique, renforçant ainsi la place de Managem dans l’un des projets gaziers les plus stratégiques du pays.

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