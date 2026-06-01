Conseil de la Concurrence: les prix à la pompe conformes aux cotations internationales

A en croire le Conseil de la Concurrence, les sociétés pétrolières ont bel et bien pris en considération, dans leur politique de prix à la pompe au Maroc, les variations enregistrées sur les marchés internationaux entre le 1er mars et le 16 mai 2026, dans un contexte marqué par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

« L’analyse comparative de la période allant du 1er mars au 16 mai 2026 met en évidence une transmission globalement proche des variations des cotations internationales aux prix de vente à la pompe au Maroc, avec toutefois des écarts différenciés selon les produits et les quinzaines observées », indique le Conseil dans une note, publiée lundi 1er juin.

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Gasoil

S’agissant du gasoil, les cotations internationales augmentent de 0,21 DH/L durant la 1ère quinzaine de mars 2026, contre une hausse de 0,39 DH/L des prix de vente à la pompe, soit un écart de 0,18 DH/L. Lors de la 2ème quinzaine de mars et de la 1ère quinzaine d’avril 2026, les cotations internationales progressent respectivement de 2,92 DH/L et 2,18 DH/L, tandis que les prix à la pompe augmentent de 2,03 DH/L puis de 1,72 DH/L, faisant ressortir des écarts de -0,89 DH/L puis -0,46 DH/L.

Au cours de la 2ème quinzaine d’avril 2026, les cotations augmentent de 0,53 DH/L, contre 0,93 DH/L pour les prix à la pompe, soit un écart de 0,40 DH/L. En revanche, durant la 1ère quinzaine de mai 2026, les cotations reculent de 1,60 DH/L, alors que les prix à la pompe diminuent de 0,89 DH/L, faisant ressortir un écart de 0,71 DH/L. Sur l’ensemble de la période susvisée, les cotations internationales du gasoil enregistrent une hausse cumulée de 4,24 DH/L, contre 4,18 DH/L pour les prix de vente à la pompe, soit un écart global limité de -0,06 DH/L.

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Essence

Concernant l’essence, les cotations internationales progressent respectivement de 0,17 DH/L, 1,26 DH/L et 1,37 DH/L durant la 1ère quinzaine de mars, la 2ème quinzaine de mars et la 1ère quinzaine d’avril 2026, tandis que les prix de vente à la pompe augmentent de 0,43 DH/L, 1,43 DH/L et 1,52 DH/L, faisant ressortir des écarts positifs sur ces périodes.

Durant la 2ème quinzaine d’avril 2026, les cotations augmentent légèrement de 0,11 DH/L, contre 0,06 DH/L pour les prix à la pompe, soit un léger écart de -0,05 DH/L. En revanche, au cours de la 1ère quinzaine de mai 2026, les cotations reculent de 0,10 DH/L, tandis que les prix à la pompe diminuent de 1,01 DH/L, faisant ressortir un écart de -0,91 DH/L. Sur l’ensemble de la période allant du 1er mars au 16 mai 2026, les cotations internationales de l’essence enregistrent une hausse cumulée de 2,81 DH/L, contre 2,43 DH/L pour les prix de vente à la pompe, soit un écart global de -0,38 DH/L.