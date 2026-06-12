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Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Christian Stein nommé CEO de Renault Group en Espagne
Plages au Maroc: est-ce toujours un produit d’appel ?
Challenge N° 1017 • Du 12 au 18 juin 2026
Bouchta El Fadel: «Le digital permet un meilleur pilotage des obligations fiscales»
Flotte nationale: un levier de souveraineté et de compétitivité
La 8e édition du Salon de la Compétitivité Industrielle Automobile prévue à Kénitra
Mondial 2026: Airports of Morocco lance une campagne de soutien aux Lions de l’Atlas [Vidéo]
Mobilité interne: une preuve concrète de confiance [Par Sara Leonard*]
Digitalisation des services financiers: la dématérialisation de la quittance automobile à la traîne
Un accord au Moyen-Orient ? Les Bourses mondiales retrouvent leur enthousiasme
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Sommaire

Challenge N° 1017 • Du 12 au 18 juin 2026

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Couverture Challenge N° 1017 — Du 12 au 18 juin 2026

À LA UNE

Dossier — Coupe du Monde 2026 : les Lions de l’Atlas à la conquête d’un nouveau rêve mondial

250 ans des États-Unis — Rabat célèbre une alliance hors du temps

Interview
Dr Ahmed Daoudi, Directeur délégué de la FISA

Actu
Nizar Baraka : vers un nouveau modèle hydrique

Le chèque au Maroc — Un instrument de paiement devenu un instrument de pression

ACTUALITÉ

  • Bensaid à l’IMA : Valoriser la culture, un objectif commun
  • Femmes Leaders : Le Women Summit trace la voie
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  • BAD : Le Maroc première économie industrielle d’Afrique
  • Paiement digital : Pourquoi la souveraineté ne se résume plus à une simple question de technologie ?

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  • Nouveau modèle de développement : 5 ans après

AUTOMOBILE

  • Nouveauté : Citroën C3 — entre confort, modernité et prix accessible
  • Brèves Auto

MAGAZINE

  • Sport : Haltérophilie — la Fédération trace une feuille de route ambitieuse vers les JO 2028
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