Mobilité interne: une preuve concrète de confiance [Par Sara Leonard*]

On parle souvent de transformation des organisations comme d’un sujet de structure, d’outils ou de processus. Sur le terrain, la première transformation est plus discrète : elle consiste à regarder ses propres équipes autrement. La mobilité interne n’est pas un mécanisme RH parmi d’autres. C’est une manière de dire, concrètement, ce que vaut la confiance dans une entreprise.

Recruter ailleurs ce que l’on a déjà en interne

Dans beaucoup d’organisations, le réflexe reste tenace : quand un besoin s’ouvre, on regarde d’abord à l’extérieur. Plus rapide, plus simple en apparence. Mais ce réflexe dit quelque chose d’un angle mort plus profond : la difficulté à lire, en interne, les potentiels qui ne sont pas encore visibles dans l’organigramme.

Le marché du travail, lui, n’a pas attendu pour se transformer. Les métiers évoluent vite, les compétences se recomposent, les trajectoires deviennent moins linéaires. Dans ce contexte, ignorer les ressources internes revient à fragiliser sa propre capacité d’adaptation.

Chez AXA Services Maroc, cette question a été posée sans détour : comment faire en sorte que la mobilité interne devienne un réflexe structurant ? La réponse n’a pas été de complexifier les dispositifs, mais au contraire de les rendre plus lisibles. Des règles clarifiées, des opportunités rendues visibles, et surtout une idée simple assumée : un collaborateur ne doit pas avoir à “forcer” son évolution en interne.

La mobilité interne comme preuve de confiance, pas comme promesse

On réduit souvent la mobilité interne à un outil de rétention. C’est une lecture incomplète. Elle agit d’abord comme un révélateur de culture managériale. Ouvrir des passerelles internes ne suffit pas ; encore faut-il que les équipes y croient, et que les managers acceptent de voir partir un collaborateur sans y lire une perte sèche.

Depuis l’évolution de notre politique de mobilité interne mise en place en début d’année, un changement progressif s’est installé. Plus de candidatures internes, davantage de circulation entre les équipes, et surtout un discours qui évolue dans les échanges du quotidien : celui d’un parcours possible, pas figé.

Ce qui compte ici n’est pas seulement le volume de mouvements internes. C’est la manière dont ils sont perçus. Lorsqu’un collaborateur change de métier sans quitter l’entreprise, il envoie un signal puissant à ses pairs : il existe plusieurs façons d’exister dans une même organisation.

Changer de poste sans changer de regard

Le point le plus sensible reste souvent le même : faire accepter que la mobilité ne déstabilise pas l’organisation, mais la renforce. Cela suppose un travail patient, presque silencieux, sur les représentations internes. Un départ vers un autre service n’est plus vécu comme une rupture, mais comme une continuité autrement organisée.

Dans cette logique, la Semaine de la Mobilité Interne organisée sur nos différents sites n’a pas vocation à “promouvoir” un dispositif. Elle sert plutôt de révélateur. Donner à voir les métiers, rendre visibles les passerelles, confronter les parcours. Les échanges directs entre collaborateurs et équipes managériales, comme les témoignages de ceux qui ont déjà changé de voie en interne, participent de cette démystification.

Mais l’enjeu ne se limite pas à l’événementiel. Il se joue dans la durée, dans la capacité des organisations à intégrer une idée simple : les trajectoires professionnelles ne sont plus des lignes droites, et les entreprises qui les acceptent sans les contraindre gagnent en solidité.

Ce qui se joue derrière la mobilité interne dépasse largement la simple gestion des talents. C’est le miroir de notre cohérence : un reflet de ce que nous affirmons et de ce que nous permettons réellement. Une entreprise peut proclamer sa confiance en ses collaborateurs, mais elle la prouve concrètement en leur ouvrant des portes, plutôt qu’en les laissant devoir les forcer. La mobilité interne n’est jamais qu’un miroir. La question est : quelle culture d’entreprise y voyons-nous reflétée ?

*Sara Leonard est Directrice du Capital Humain d’AXA Services Maroc