Data B2B: Inforisk accélère la transformation des entreprises marocaines avec trois nouvelles solutions stratégiques

Avec trois nouvelles solutions dédiées à la conformité, à la gestion du risque et à l’optimisation du poste clients, Inforisk entend placer la donnée au cœur des décisions des entreprises marocaines. Le spécialiste de la Smart Data B2B mise sur la qualité de l’information, l’intelligence artificielle et une vision consolidée des risques pour accompagner la transformation d’une économie marocaine de plus en plus ouverte, digitalisée et internationale. Détails.

Dans une économie où les décisions doivent être prises plus vite, sur des marchés de plus en plus complexes et exposés à de nouveaux risques, la donnée est en train de devenir l’un des actifs les plus stratégiques des entreprises. C’est le message porté par Inforisk lors de sa conférence de presse organisée ce jeudi 11 juin à Casablanca, au cours de laquelle le leader marocain de la Smart Data B2B a dévoilé trois nouvelles solutions destinées aux entreprises, aux banques et aux institutions du Royaume.

Pour Khalid Ayouch, président-directeur général d’Inforisk, les transformations que connaît actuellement l’économie marocaine imposent aux entreprises de revoir leur manière d’appréhender l’information et le risque.

« Nous sommes dans une économie marocaine plus ouverte, plus digitalisée et beaucoup plus internationale. Les entreprises doivent aujourd’hui mieux identifier leurs partenaires, renforcer leur connaissance client, anticiper les risques juridiques et réputationnels et sécuriser leurs décisions », explique-t-il.

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Le dirigeant estime que le contexte réglementaire international renforce davantage cette exigence, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de transparence des bénéficiaires effectifs et de conformité.

« Les entreprises marocaines doivent de plus en plus savoir précisément à qui elles ont affaire. La connaissance du partenaire devient aujourd’hui un enjeu stratégique. » Pour Inforisk, cette évolution marque l’émergence d’une nouvelle économie : celle de l’intelligence, nourrie par la donnée.

« Nous voyons la data comme une véritable industrie. Tous les jours, nous traitons une matière première qui s’appelle la donnée pour la transformer en valeur ajoutée. Comme toute industrie, elle nécessite des infrastructures, des processus de contrôle qualité et des mises à jour permanentes », affirme Khalid Ayouche.

Selon lui, l’intelligence artificielle, dont l’adoption s’accélère dans tous les secteurs, ne peut produire de résultats fiables sans un socle de données rigoureusement structuré.

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« Avant la partie visible de l’IA, il y a tout le travail invisible : la collecte, la structuration, la codification, la correction et la fiabilisation de la donnée. Sans cela, il n’y a pas d’intelligence artificielle performante. »

Cette vision est partagée par Amine Diouri, directeur études et communication d’Inforisk, qui considère que le Maroc dispose aujourd’hui d’un avantage stratégique important dans cette nouvelle économie de la donnée.

« Le Maroc possède un actif stratégique majeur : la data B2B. Mais pour créer de la valeur, cette donnée doit être volumétrique, fiable, actualisée et structurée. Ce sont précisément les fondations sur lesquelles nous travaillons depuis vingt ans », souligne-t-il.

Amine Diouri, directeur études et communication d’Inforisk

Créée en 2005, Inforisk s’est imposée comme l’un des principaux acteurs de l’écosystème économique marocain. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 2 000 clients actifs, dont près de 60 % du Top 1000 des entreprises marocaines. Sa base de données couvre près de 950 000 établissements, plus de 2,5 millions de bilans financiers, 1,45 million de dirigeants et quelque 200 000 événements juridiques traités chaque année.

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« Nous couvrons aujourd’hui la quasi-totalité des entreprises marocaines. Mais notre véritable valeur ajoutée réside dans notre capacité à mettre cette information à jour quotidiennement et à la transformer en outils d’aide à la décision », précise Amine Diouri.

L’appartenance d’Inforisk au réseau mondial Dun & Bradstreet constitue un autre levier de développement important. Grâce à sa joint-venture avec Altares, le spécialiste marocain connecte désormais les entreprises du Royaume à l’une des plus grandes bases de données B2B au monde.

« Une entreprise marocaine peut aujourd’hui identifier, évaluer et sécuriser ses relations avec un partenaire situé en Chine, aux États-Unis ou en Europe grâce à un accès à plus de 600 millions d’entreprises réparties dans 220 pays », explique Amine Diouri.

Cette capacité d’analyse et de mise en relation internationale s’appuie sur plus de 10 milliards de données disponibles au sein du réseau Dun & Bradstreet, ainsi que sur des informations relatives à 394 millions de bénéficiaires effectifs et plus de 15 milliards d’expériences de paiement collectées à travers le monde.

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Au-delà de cette infrastructure data, Inforisk a profité de cette conférence pour annoncer trois nouvelles solutions destinées à répondre aux préoccupations concrètes des entreprises marocaines.

La première innovation concerne la solution Groupes, qui vise à offrir une vision consolidée des groupes d’entreprises et de leurs filiales. Inforisk annonce avoir cartographié plus de 12 000 groupes marocains à travers les liens capitalistiques entre sociétés.

Pour Amine Diouri, cette approche répond à une faiblesse majeure des analyses de risque traditionnelles. « Aujourd’hui, les entreprises disposent souvent d’une vision unitaire de leurs partenaires. Or, une société peut sembler saine prise isolément alors que son groupe est fortement endetté. La bonne décision nécessite une vision consolidée du risque. »

Cette solution permet aux banques, directions financières, credit managers ou encore directions conformité d’évaluer plus précisément leur exposition globale. Elle constitue également un outil de développement commercial.

« Lorsqu’une entreprise travaille déjà avec une société appartenant à un groupe, elle découvre souvent grâce à cette cartographie d’autres filiales avec lesquelles elle peut développer des opportunités d’affaires », souligne Amine Diouri.

La deuxième innovation porte sur la conformité avec le renforcement de la solution KYC et LBC-FT. Celle-ci intègre désormais des données relatives aux personnes politiquement exposées (PEP), aux bénéficiaires effectifs, aux listes de sanctions internationales ainsi qu’à la presse négative.

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Dans un environnement où les exigences réglementaires se renforcent, cette solution permet aux établissements financiers et aux entreprises soumises à des obligations de vigilance de sécuriser davantage leurs opérations.

La troisième solution cible l’un des principaux points faibles des entreprises marocaines : la gestion du poste clients.

Selon Inforisk, les créances clients peuvent représenter jusqu’à 50 % du bilan d’une entreprise, alors que près de 90 % des sociétés ne relancent pas systématiquement leurs débiteurs faute de ressources ou de temps.

La nouvelle plateforme combine la data Inforisk, l’automatisation des relances et l’intelligence artificielle prédictive afin de réduire les retards de paiement de 30 %, de tripler la productivité des équipes de recouvrement et d’anticiper les risques de défaillance.

Sur le terrain, Nora Lahbabi, directrice commerciale d’Inforisk, constate que ces problématiques concernent aujourd’hui toutes les catégories d’entreprises. « Nos solutions s’adressent à tous les profils d’organisations, de la TPE à la grande entreprise, mais également aux banques, assurances, institutions et administrations », indique-t-elle.

Elle souligne que certaines multinationales ont même intégré les outils Inforisk directement dans leurs processus internes. « Dans plusieurs grands groupes, le passage par Inforisk est devenu une étape obligatoire du processus d’octroi de crédit ou de référencement fournisseur. »

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Au-delà des directions financières, les usages se multiplient également au sein des directions commerciales, achats, juridiques, conformité et même auprès des directions générales. « La donnée n’est plus seulement une affaire de financiers. Elle est devenue un outil de pilotage transversal pour l’ensemble de l’entreprise », estime Nora Lahbabi.

À travers ces nouvelles solutions, Inforisk confirme son ambition de faire émerger au Maroc une véritable économie pilotée par la donnée. Une évolution que Khalid Ayouche considère comme inévitable dans un environnement où la rapidité de décision et la maîtrise du risque deviennent des facteurs déterminants de compétitivité. « L’économie marocaine entre dans l’ère de l’intelligence data-driven. Notre rôle est de fournir à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, la donnée de qualité dont elle a besoin pour décider vite et décider juste. »