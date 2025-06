L’intelligence artificielle redéfinit en profondeur les métiers du développement informatique. Réduction des effectifs, gain de productivité, démocratisation du code : cette révolution technologique bouscule le quotidien des développeurs, juniors comme seniors, et ouvre la voie à une nouvelle ère où même les non-initiés peuvent coder.

Les métiers de développement informatique impactés par l’IA

Le développement accéléré de l’intelligence générative, permettant de générer du code de qualité, réduit la taille des équipes de développeurs. A titre d’exemple, Mark Zuckerberg, a annoncé le remplacement progressif dès l’année 2025 d’ingénieurs de « niveau intermédiaire » par de l’IA, ce qui permettrait de réduire les coûts. Chez Microsoft, plus de 2000 développeurs seront licenciés cette année.

Toutefois, à noter que le patron de Meta ne croit pas au remplacement strict des développeurs humains par de l’IA mais plutôt à un ajustement du rôle de ces derniers. On pourrait faire l’analogie avec les usines, où le développement de machines industrielles a changé le quotidien des ouvriers, qui sont passés de faiseurs à superviseurs des engins.

L’IA révolutionne l’écriture des lignes de code

On assiste à un réel bouleversement au sein des entreprises technologiques et dans les départements IT des entreprises industrielles ; l’IA concentre de plus en plus la production de scripts et codes informatiques, et cela touche a priori tous les langages de programmation : Python, Java/JavaScript, C/C++, VB, PHP, R…

Chez Microsoft (qui rappelons-le a investi massivement dans Open AI) et selon Satya Nadella, patron du groupe, plus de 30% du code généré se fait à l’aide de l’intelligence artificielle. Chez Meta, le seuil de 50% serait atteint dans les mois à venir selon Mark Zuckerberg. Thomas Dohmke, directeur général de Github (entreprise acquise par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars et permettant aux développeurs de produire et stocker du code) va encore plus loin et estime qu’à termes, plus de 90% du code généré se fera par de l’IA.

Par conséquent et étant donné cette révolution en marche, portée par l’essor de l’IA générative, la quantité de code généré va croître de manière significative. Ce qui améliore la croissance et la productivité des entreprises de plus en plus nombreuses à adhérer au boom de l’IA.

Développeurs juniors / seniors : comment l’IA change-t-elle la donne ?

L’utilisation des outils d’intelligence artificielle par les développeurs juniors permet de combler leur manque d’expérience et leur octroie une efficacité redoutable. On observe actuellement ce changement dans les entreprises où des stagiaires ou développeurs juniors se servent de l’IA pour surperformer et livrer rapidement et avec grande efficacité.

L’intelligence artificielle permet aux jeunes développeurs d’assimiler plus rapidement les concepts et de produire du code de qualité. Bien qu’ils n’atteignent pas le niveau des développeurs expérimentés, ils réduisent l’écart de manière considérable.

Les développeurs seniors tirent eux aussi un réel avantage de l’IA qui multiplie leur productivité et leur permet de générer un plus grand volume de code. Cela leur donne également la possibilité d’explorer des problématiques avec davantage de complexité. L’IA est donc, pour les développeurs expérimentés un outil redoutable pour être nettement plus efficace et plus rapide.

En outre, les outils d’intelligence artificielle générative permettent aux développeurs expérimentés d’accorder plus d’importance à l’architecture globale des outils et à la stratégie d’optimisation et d’amélioration de ces derniers, plutôt que de se noyer dans des développements routiniers, répétitifs et à faible valeur ajoutée.

En somme, qu’il s’agisse de développeurs juniors ou seniors, l’IA représente à ce stade un gain précieux de temps de d’efficacité.

« Ubérisation » du développement informatique : l’écriture de code informatique désormais accessible aux non-développeurs

L’accès au développement informatique est désormais possible aux non-développeurs et ce grâce à l’IA générative. Des outils puissants comme GitHub Copilot ou ChatGPT permettent une assistance détaillée allant de l’écriture du code aux processus de débogage, les utilisateurs n’ayant qu’à communiquer des prompt en langage naturel.

Cependant, ces derniers auront du mal à résoudre tous les bugs et ne pourront pas par eux-mêmes identifier et corriger toutes les erreurs potentielles, les IA n’étant pas toujours optimales dans la résolution des erreurs.

Ainsi, une concrétisation d’idées ou de projets informatiques sans expertise en programmation devient possible, on peut donc parler d’« ubérisation » du développement informatique.