IA Cryptée, un frère ingénieux et une idée de la descendance: «Dans la tête de Pavel Dourov» [Par Charaf Louhmadi]

Telegram: l’histoire d’un succès controversé

Initialement lancée en 2013 par Pavel Dourov après avoir quitté la Russie, la messagerie chiffrée Telegram est aujourd’hui un acteur majeur du numérique. L’application revendique plus de 800 millions d’utilisateurs mensuels à l’échelle mondiale, elle est donc l’une des plateformes de messagerie les plus utilisées à travers le monde.

Dourov, souvent décrit comme un fervent défenseur de la liberté d’expression, a bâti la réputation de son application d’une part sur la stricte confidentialité des échanges et d’autre part sur l’absence de censure. Cette stratégie purement libertaire a séduit de nombreux utilisateurs et accéléré le succès de Telegram.

A contrario, ce succès fulgurant est accompagné de lourdes polémiques. Le refus de compromettre le chiffrement des contenus, Telegram s’est heurté à la fronde de plusieurs Etats. En Russie, le pays d’origine et de naissance de Dourov, la justice a ordonné en 2018 le blocage de l’application après le refus de Pavel Durov de coopérer avec les services de renseignement.

Plus récemment, Pavel Dourov a été mis en examen en 2024 en Europe pour son manque de coopération dans des enquêtes criminelles. Telegram est accusée d’avoir servi à diffuser des contenus illégaux et de refuser de coopérer avec les autorités en vue de neutraliser les nombreux criminels qui utilisent la plateforme à des fins illégales.

L’entrepreneur à succès est donc une figure clivante, à la fois un héros courageux et libertaire pour certains, et un entrepreneur irresponsable abritant des activités illicites sur son réseau pour d’autres.

Nikolaï Durov, le génie mathématique de l’ombre

Si Pavel Durov incarne publiquement Telegram, l’homme de l’ombre qui a rendu possible cette prouesse technologique exceptionnelle n’est autre que son frère aîné, Nikolaï Durov.

Co-fondateur et CTO de Telegram, Nikolaï est mathématicien, informaticien et cryptologue de très haut vol, titulaire de deux doctorats en mathématiques et médaillé aux olympiades internationales de mathématiques. Nikolaï Dourov est le principal architecte de l’infrastructure technique des protocoles (MTProto ) de la messagerie et c’est lui qui a développé le système de chiffrement garantissant la sécurité de Telegram et les algorithmes permettant d’acheminer les messages chiffrés de bout en bout. De son côté, Pavel s’est concentré sur les levées de fonds, la stratégie de l’entreprise et l’interface utilisateur. Les deux frères forment ipso facto un duo complémentaire mais la vraie matière grise n’est autre que Nikolaï.

Cocoon : l’IA décentralisée et chiffrée de Pavel Durov

Pavel Dourov s’attaque désormais à un nouveau défi de taille : l’intelligence artificielle confidentielle. Fin 2025, Dourov a officialisé le lancement d’un projet titanesque dénommé Cocoon (Confidential Compute Open Network), présenté comme un réseau d’IA décentralisé permettant une confidentialité absolue des requêtes utilisateurs.

L’objectif de Dourov est de casser la prépondérance des titans du cloud et ce en offrant une alternative strictement respectueuse de la vie privée. Son projet s’appuie sur la blockchain TON (The Open Network) développée par Telegram.

Concrètement, Cocoon fonctionne comme une place de marché décentralisée pour les calculs d’IA. D’un côté, des propriétaires de GPU peuvent louer leur puissance de calcul inutilisée en contrepartie d’une rémunération en Toncoin, la cryptomonnaie native de TON. De l’autre, les utilisateurs ou développeurs soumettent des requêtes d’IA (à titre d’exemple : interroger un chatbot sophistiqué) qui seront traitées par ces machines réparties à travers le monde. Le tout se déroule en esquivant des centres de données centralisés : Ainsi, plus besoin d’intermédiaires comme AWS ou Azure, P.Dourov propose à la fois des économies d’échelle et une protection maximale des données personnelles et donc une garantie de confidentialité et c’est là où réside la véritable innovation. Les technologies de calcul seront censées chiffrer intégralement les données durant le traitement les rendant inaccessibles même aux opérateurs des machines qui implémentent les calculs. Les requêtes des utilisateurs, et c’est le but ultime de l’approche, resteraient strictement cryptées de bout en bout.

Pavel Dourov mise sur les convaincus de la décentralisation (qui ont par ailleurs massivement opté pour les crypto-actifs et la blockchain au sens large) et espère faire aboutir ce projet en ralliant suffisamment de propriétaires de GPU (désormais denses dans les Data centers) et de développeurs.

Descendance hors du commun : le milliardaire aux 100 enfants

En parallèle de ses aventures entrepreneuriales audacieuses, Pavel Durov bâtit un projet personnel très particulier : assurer sa descendance à grande échelle. Celui qu’on surnomme désormais le « milliardaire russe aux 100 enfants » a entrepris de « diffuser » et « transmettre » ses gènes à très large échelle.

Le fondateur de Telegram serait déjà à 41 ans le père biologique de plus d’une centaine d’enfants nés grâce à ses dons de sperme, et il ne compte pas s’arrêter là.

Pavel Durov pèse plus de 17 milliards de dollars selon Forbes et affirme que chacun de ses descendants biologiques devrait recevoir une part de son héritage, dans tous les sens du terme. Il a par ailleurs publiquement assuré que tous ses enfants hériteraient chacun de parts égales de sa fortune.

Qu’il s’agisse de pousser les limites technologiques et libertaires avec une IA cryptée ou de répandre ses gènes aux quatre coins de la planète, Pavel Dourov ne cesse de surprendre, d’innover et pour ses détracteurs de provoquer.