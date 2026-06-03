Marché boursier: le MASI gagne 1,57% en mai

Avec une capitalisation d’un peu plus de 1.100 milliards de dirhams (MMDH), la Bourse de Casablanca a terminé le mois de mai sur note positive, son indice principal le MASI, progressant de 1,57% à 18.874,97 points (pts), au moment où le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 5,36% à 1.392,96 pts.

En revanche, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 1,04% à 1.341,89 pts et le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 0,9% à 1.903,84 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (+21,36%), « Industrie pharmaceutique » (+9,88%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+4,3%) ont réalisé les meilleures performances.

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En revanche, les secteurs « Distributeurs » (-6,17%), « Loisirs et Hôtels » (-5,11%) et « Santé » (-4,36%) ont enregistré les plus forts replis du mois.

Les échanges ont dépassé 4,6 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Managem (17,75%), Attijariwafa Bank (7,82%) et Ciments du Maroc (7,26%).

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par Managem (+26,12% à 17.405 DH), Salafin (+12,36% à 500 DH), Microdata (+10,95% à 750 DH), Sothema (+10,88% à 377 DH) et Balima (+9,18% à 226 DH).

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Les plus fortes baisses ont été accusées par Vicenne (-8,02% à 390 DH), Label’Vie (-6,99% à 3.860 DH), Alliances (-6,82% à 410 DH), Rebab Company (-6,58% à 98 DH) et Ib Maroc.com (-6,55% à 62,6 DH).