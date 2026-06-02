Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Comment le Maroc a construit la première industrie du continent
Maroc: les Européens mobilisent 3,7 MMDH pour le PNE
Jeep Maroc dévoile l’Avenger Black Edition
Le Royaume-Uni veut doubler ses échanges avec le Maroc
BAIC renforce sa présence à Casablanca
GNV déploie le fleuron de sa flotte entre Gênes et Tanger Med
Laila El Andaloussi: «La facturation électronique constitue un levier majeur de modernisation économique»
Auto Nejma portée par «le succès» de BYD au T1-2026
Conseil de la Concurrence: les prix à la pompe conformes aux cotations internationales
Visas Schengen 2025: demandes massives, refus considérables, disparités régionales…
Home PolitiqueLe Royaume-Uni veut doubler ses échanges avec le Maroc
Politique

Le Royaume-Uni veut doubler ses échanges avec le Maroc

by Challenge
written by Challenge
Entretiens à Rabat entre Nasser Bourita et le ministre d’État britannique au Commerce international, Chris Bryant

Le Royaume-Uni considère le Maroc comme une terre d’opportunités et ambitionne de doubler le volume de ses échanges commerciaux avec le Royaume, a indiqué mardi à Rabat, le ministre d’État britannique au Commerce international, Chris Bryant.

A l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, M. Bryant a souligné que « les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni s’élèvent actuellement à environ 4,5 milliards de livres sterling », émettant le vœu de doubler ce volume dans les cinq à sept prochaines années.

Le ministre d’Etat britannique a, en outre, exprimé le souhait du Royaume-Uni à collaborer avec le Maroc, en tant que partenaire stratégique, pour la réussite des grands événements sportifs, en l’occurrence la Coupe du Monde 2030.

Lire aussi | Morocco Capital Markets Days: la Bourse de Casablanca en campagne de séduction à Londres

Accompagné d’une cinquantaine d’entreprises expertes dans l’organisation de grands événements sportifs internationaux, M. Bryant est en visite officielle au Maroc pour prendre part au Forum d’Affaires maroco-britannique qui se tient les 2 et 3 juin 2026, ainsi qu’à la 4e session du Conseil d’Association Maroc-Royaume-Uni.

La coopération économique entre les deux pays est montée en puissance depuis l’Accord d’Association post-Brexit. Le renforcement des échanges s’inscrit dans une stratégie plus large de rapprochement entre Rabat et Londres.

Lire aussi | Un cabinet britannique sélectionné pour le futur terminal de l’aéroport de Casablanca

Les deux capitales multiplient les initiatives diplomatiques, commerciales et financières pour institutionnaliser leur coopération. Le développement de partenariats dans les énergies renouvelables, la finance verte ou encore l’éducation figure parmi les axes prioritaires.

Vous aimerez aussi

Listes électorales: ouverture des nouvelles inscriptions

Akhannouch: les Marocains du monde constituent «une véritable force économique »

Une visite royale en France est « programmée », selon des sources diplomatiques

Comment le gouvernement va-t-il financer la rallonge budgétaire de 20 MMDH?

Loin des «débats stériles», le RNI veut se concentrer sur la poursuite des...

Législatives: les médias publics appelés à accompagner le processus électoral