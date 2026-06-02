Le Royaume-Uni veut doubler ses échanges avec le Maroc

Le Royaume-Uni considère le Maroc comme une terre d’opportunités et ambitionne de doubler le volume de ses échanges commerciaux avec le Royaume, a indiqué mardi à Rabat, le ministre d’État britannique au Commerce international, Chris Bryant.

A l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, M. Bryant a souligné que « les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni s’élèvent actuellement à environ 4,5 milliards de livres sterling », émettant le vœu de doubler ce volume dans les cinq à sept prochaines années.

Le ministre d’Etat britannique a, en outre, exprimé le souhait du Royaume-Uni à collaborer avec le Maroc, en tant que partenaire stratégique, pour la réussite des grands événements sportifs, en l’occurrence la Coupe du Monde 2030.

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Accompagné d’une cinquantaine d’entreprises expertes dans l’organisation de grands événements sportifs internationaux, M. Bryant est en visite officielle au Maroc pour prendre part au Forum d’Affaires maroco-britannique qui se tient les 2 et 3 juin 2026, ainsi qu’à la 4e session du Conseil d’Association Maroc-Royaume-Uni.

La coopération économique entre les deux pays est montée en puissance depuis l’Accord d’Association post-Brexit. Le renforcement des échanges s’inscrit dans une stratégie plus large de rapprochement entre Rabat et Londres.

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Les deux capitales multiplient les initiatives diplomatiques, commerciales et financières pour institutionnaliser leur coopération. Le développement de partenariats dans les énergies renouvelables, la finance verte ou encore l’éducation figure parmi les axes prioritaires.