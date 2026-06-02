GNV déploie le fleuron de sa flotte entre Gênes et Tanger Med

Considérant le Maroc comme un marché de plus en plus central dans sa stratégie de développement en Méditerranée, la compagnie maritime GNV (Groupe MSC) a tenu, lundi soir à Tanger, la cérémonie de baptême d’eau du GNV Aurora, nouveau fleuron de sa flotte affecté à la liaison Gênes-Tanger Med, aux côtés de son sister-ship GNV Virgo.

Il s’agit des deux navires les plus récents et les plus avancés technologiquement de la flotte de la compagnie, tous deux alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL), favorisant ainsi l’adoption de carburants de transition, tels que le bioGNL et le GNL synthétique.

Les deux navires sont opérationnels respectivement à partir du 1er juin et du 1er juillet de cette année sur les liaisons Tanger Med, Barcelone et Gênes. La capitale catalane jouera un rôle de hub de transit pour l’ensemble du réseau reliant le Maroc, l’Espagne et l’Italie, tandis que Gênes sera le principal port de soutage GNL pour les deux unités, avec un ravitaillement en moyenne tous les 4 à 5 jours.

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Parallèlement, la compagnie renforce son rôle dans le soutien aux échanges commerciaux entre l’Italie et le Maroc via le port de Tanger Med, principal hub logistique d’Afrique du Nord et porte d’entrée stratégique vers le continent africain.

Associée aux célébrations du baptême du GNV Aurora, partie intégrante d’un programme de renouvellement de flotte à horizon 2030 d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, cette décision confirme le rôle central des connexions intra-méditerranéennes dans la stratégie de développement de la compagnie, ainsi que l’importance croissante du marché nord-africain au sein du réseau GNV.

Lors de cette cérémonie, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné que la réalisation de cet investissement majeur illustre la confiance renouvelée de GNV dans le potentiel du marché marocain et sa volonté constante d’accompagner le développement des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Europe.

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La mise en service du GNV Aurora, aux côtés de son sister-ship GNV Virgo, intervient à un moment clé, à la veille du lancement de l’Opération Marhaba 2026, et contribuera au renforcement des capacités de transport, tout en offrant davantage de confort, de fiabilité et de qualité de service aux voyageurs, a dit le ministre, dont les propos sont rapportés par l’agence MAP.

Pour sa part, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué que l’Italie constitue aujourd’hui le cinquième marché touristique du Maroc, avec plus d’un million de visiteurs enregistrés en 2025, dont près de 15% arrivent par voie maritime.

La ministre a, par ailleurs, noté que le navire GNV Aurora contribuera au renforcement de l’attractivité des destinations marocaines et à la génération de retombées économiques au profit des territoires et des opérateurs touristiques, saluant la confiance renouvelée des partenaires internationaux dans le potentiel touristique du Royaume.

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« Notre présence de longue date au Maroc s’est développée de manière constante au fil des années, fondée sur une coopération étroite et une confiance mutuelle. Le baptême du GNV Aurora à Tanger marque une nouvelle étape concrète dans notre partenariat durable avec le Royaume du Maroc », a relevé, quant à lui, Pierfrancesco Vago, président exécutif de la Division croisières du Groupe MSC et président de GNV.

De son côté, le directeur général de GNV, Matteo Catani, a relevé que « GNV Aurora représente concrètement la direction que nous avons choisie pour l’avenir de la compagnie : investir dans des technologies capables de concilier sécurité, durabilité environnementale, efficacité opérationnelle et qualité de l’expérience de voyage ».